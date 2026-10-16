Hàng loạt trung tâm Fitness & Yoga đóng cửa: Nhân viên bị nợ lương có quyền khởi kiện?

ANTD.VN - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài về hàng loạt trung tâm Fitness & Yoga thông báo đóng cửa, điều được nhiều người quan tâm là nếu doanh nghiệp giải thể, phá sản, quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết ra sao?

Ít ngày trước, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh hòm tiền "tùy tâm" trên đó dán thông báo kêu gọi đóng góp tiền hỗ trợ giáo viên tại California Fitness & Yoga được đăng tải trên mạng. Nhiều hội viên cho biết, đây là khoản tiền mong muốn hỗ trợ để duy trì hoạt động tập luyện, không đến từ chủ trương của chuỗi phòng tập này.

Tiếp theo đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh được cho là “tâm thư” của nhân viên đã từng làm việc tại một phòng tập, trong đó ghi rõ “tôi đã nhắn tin gửi email, gọi điện, gặp gỡ và nói chuyện với Ban quản lý nhiều lần nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Tôi không yêu cầu nhiều, chỉ một ít tiền để tôi có thể trả tiền nhà 2 tháng nhưng họ đã từ chối”…

Về hiện tượng trên, theo luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội, thông thường, khi một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, người lao động là những người biết sau cùng nhưng chịu tác động đầu tiên. Theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp phá sản, các khoản người lao động được hưởng gồm tiền lương chưa trả, trợ cấp thôi việc, các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà người sử dụng lao động lẽ ra phải đóng, cùng những quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể nếu có.

Những dòng "tâm thư" được cho là của nhân viên một trung tâm Fitness & Yoga

Khi tài sản của một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được thanh lý và đem chia, chủ nợ có bảo đảm được thanh toán trước, từ chính tài sản đã được dùng để bảo đảm cho họ. Sau đó, phần tài sản còn lại được chia theo thứ tự: Chi phí phá sản (thù lao quản tài viên, án phí và lệ phí tòa án); Người lao động: tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, các quyền lợi theo hợp đồng; Khoản nợ phát sinh trong giai đoạn phục hồi hoạt động kinh doanh; Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chẳng hạn các khoản thuế; Chủ nợ không có bảo đảm (nhà cung cấp và bên cho vay thông thường); Cổ đông và chủ sở hữu…

Trong thứ tự trên, người lao động chỉ xếp sau nhóm chủ nợ có bảo đảm. Song nếu tài sản của doanh nghiệp ít hoặc đã được đem thế chấp phần lớn cho các chủ nợ có bảo đảm, thì khối tài sản có thể bị thanh toán hết cho các khoản nợ có bảo đảm và chi phí phá sản trước khi tới lượt người lao động.

Đối với việc các trung tâm thể dục (phòng gym, yoga) đóng cửa hoặc chậm/quỵt lương, luật sư Lê Hồng Vân cho rằng, người lao động và nhân viên (HLV, nhân viên dọn dẹp, lễ tân...) có thể yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ tiền lương, hoa hồng, thù lao dạy học chưa chi trả. Nếu trung tâm nằm trong danh sách chậm đóng BHXH, người lao động có quyền yêu cầu cơ quan BHXH can thiệp, hoặc yêu cầu doanh nghiệp chốt sổ và đóng đủ tiền BHXH để hưởng các chế độ (như trợ cấp thất nghiệp).

Để đảm bảo quyền lợi của mình, nhân viên và huấn luyện viên cần thu thập chứng cứ như hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, hoặc thỏa thuận dịch vụ, bảng chấm công, lịch dạy, tin nhắn/email đòi lương, văn bản khất nợ của ban giám đốc hoặc quản lý (như các thư xin khất nợ lương); Sổ BHXH điện tử để kiểm tra tình trạng đóng BHXH của công ty.

Tiếp theo đó, người lao động cần làm việc trực tiếp hoặc gửi đơn kiến nghị tới người sử dụng lao động yêu cầu xác nhận số tiền nợ lương, thời hạn thanh toán cụ thể. Nếu hai bên không thỏa thuận được, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng, thậm chí khởi kiện ra Tòa án – luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.