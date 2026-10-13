Hàng không Việt tới tấp mở rộng mạng bay quốc tế

ANTD.VN - Thị trường hàng không về cuối năm sôi động hơn khi các hãng bay liên tục mở mới đường bay quốc tế và có kế hoạch mở rộng đội tàu bay thân rộng.

Hàng không Việt chạy đua vươn ra thế giới

Vietjet vừa chính thức khai trương các đường bay mới Hà Nội – Almaty (Kazakhstan), Hà Nội – Praha (CH Séc) và Almaty – Praha, mở rộng mạng bay liên lục địa và đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu. Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Các đường bay được khai thác với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy bằng tàu bay Airbus A330 thân rộng hiện đại.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet chia sẻ: “Các đường bay mới khai trương hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng mạng bay quốc tế của chúng tôi. Vietjet sẽ khai thác thêm nhiều đường bay đến châu Âu, giúp hành khách dễ dàng kết nối thuận tiện giữa châu Âu, châu Úc và châu Á".

Vietjet Air vừa khai trương 2 đường bay mới kết nối Việt Nam với CH Séc và Kazakhstan

Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo cho biết, từ ngày 3/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Sau khi đường bay Hà Nội - Ahmedabad đi vào khai thác, Vietnam Airlines sẽ có 7 đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối Hà Nội, TP.HCM với các thành phố Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad và Ahmedabad. Mạng bay hiện có của Hãng trải rộng từ phía Bắc, phía Tây đến phía Nam Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng giữa hai quốc gia.

Từ đầu năm tới nay, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay mới tới Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka), Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Munich (Đức), Moscow (Nga), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Osaka và Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc),... nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

Ngoài ra, dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, Vietnam Airlines sẽ mở mới thêm 2 đường bay kết nối Hà Nội- Hàng Châu (Trung Quốc) và Đà Nẵng- Singapore.

Trong những tháng cuối năm, Vietjet dự kiến tiếp tục bổ sung nhiều điểm đến quốc tế. Từ ngày 25/10/2026, Vietjet có kế hoạch khai thác đường bay TP.HCM – Chiang Mai; từ ngày 10/11, ba đường bay đến Philippines dự kiến được đưa vào hoạt động, gồm Hà Nội – Cebu, TP.HCM – Cebu và TP.HCM – Clark. Đường bay Đà Nẵng – Osaka (Nhật Bản) dự kiến khai thác từ ngày 20/12/2026. Các kế hoạch này cho thấy hãng tiếp tục phát triển mạng bay từ ba trung tâm khai thác lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn hành trình cho hành khách.

Đội tàu bay của các hãng cũng liên tục được mở rộng

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways cũng cho biết, trong tháng 10, dự kiến ngày 15/10 hãng sẽ khai thác đường bay Thượng Hải – TP.HCM. Từ nay đến cuối năm hãng dự kiến mở thêm đường bay Phú Quốc- Moscow; đường bay Phú Quốc- Astana (Kazahtan), đường bay đi Nhật Bản và Úc.

Liên tục mở rộng đội tàu bay

Để mở rộng mạng bay quốc tế, các hãng cũng lên kế hoạch tăng cường đội tàu bay, đặc biệt là đội tàu bay thân rộng. Cuối tháng 9 vừa qua, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên. Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch tiếp nhận 8 tàu A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Hãng cho biết, việc phát triển tàu bay thân rộng và mở rộng mạng bay tới các điểm đến tầm trung và xa tăng độ phủ thị trường nguồn để đưa khách về Phú Quốc, từng bước hiện thực hóa chiến lược đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ quốc tế thứ 3 của Việt Nam sau Hà Nội và TP.HCM.

Tương tự Vietjet cho biết, hãng chú trọng tăng cường năng lực khai thác thông qua đội tàu bay. Theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam được công bố ngày 24/9/2026, hãng dẫn đầu về số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam với 107 chiếc, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Quy mô đội tàu bay là một trong những cơ sở để hãng nâng cao năng lực vận chuyển, điều chỉnh tần suất khai thác và phát triển các đường bay quốc tế dài hơn.

Vietjet cũng tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực động cơ, tài chính và phát triển đội tàu bay thế hệ mới. Trong năm 2026, hãng công bố thỏa thuận với Pratt & Whitney về việc cung cấp động cơ GTF cho 44 tàu bay thuộc dòng Airbus A320neo, đồng thời ký các thỏa thuận thu xếp tài chính cho 12 tàu bay Boeing 737-8. Những thỏa thuận này góp phần hỗ trợ kế hoạch phát triển đội tàu bay, tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế và chuẩn bị năng lực khai thác cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030.