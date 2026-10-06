Hàng chục nghìn người tuần hành ở Paris giữa ‘làn sóng’ biểu tình học sinh

ANTD.VN - Hàng chục nghìn người xuống đường tuần hành tại Paris ngày 6-10, khi các công đoàn lớn của Pháp tham gia phong trào biểu tình của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập.

Người biểu tình tuần hành tại Marseille, miền nam nước Pháp, ngày 5-10-2026

Kể từ cuối tháng 9, học sinh trung học phổ thông đã phong tỏa lối vào hàng trăm trường trung học trên cả nước Pháp.

Những người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên, thời khóa biểu quá tải, lớp học xuống cấp và nhiều cơ sở không đủ khả năng ứng phó với nhiệt độ ngày càng cao.

Phần lớn các cuộc tập trung diễn ra ôn hòa, nhưng bạo lực đã xuất hiện tại một số nơi.

Một số người đốt thùng rác, trạm chờ xe buýt và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Lực lượng an ninh sử dụng dùi cui, hơi cay và đạn kiểm soát bạo động để giải tán đám đông.

Theo Chính phủ Pháp, ít nhất 215 học sinh và 715 cảnh sát bị thương kể từ khi phong trào bắt đầu.

Bộ Giáo dục Pháp cho biết hoạt động giảng dạy đã bị gián đoạn tại 589 trong tổng số khoảng 3.700 trường trung học.

Một tổ chức sinh viên cũng ghi nhận 32 trường đại học chịu ảnh hưởng.

Pháp cảnh báo biểu tình học sinh vượt tầm kiểm soát, nguy cơ bạo lực leo thang

Riêng tại Paris, nhà chức trách dự báo cuộc tuần hành có thể thu hút từ 20.000-40.000 người.

Thủ tướng Sebastien Lecornu kêu gọi biểu tình ôn hòa và đề nghị phong trào trở lại hình thức phản đối “có tổ chức, hợp pháp và dân chủ”.

Bà Sophie Binet, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, cho biết các thành viên công đoàn sẽ tham gia nhằm “bảo vệ học sinh trung học”.

Trước những cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực không tương xứng, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra nội bộ.

Chính phủ đồng thời cáo buộc các nhóm cực tả lợi dụng những yêu cầu chính đáng của học sinh để kích động bạo lực.

Kể từ khi bất ổn bùng phát, 24 trường học bị đốt hoặc phá hoại, hơn 5.000 người bị bắt, 87% trong số đó là trẻ vị thành niên.

Ngoài học sinh và cảnh sát, 85 nhân viên giáo dục cũng bị thương.

Chính phủ Pháp đang xem xét giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và cải tạo trường học xuống cấp.

Một dự luật khác được xúc tiến nhằm buộc người gây thiệt hại tài sản công phải trả chi phí sửa chữa, có thể bằng cách khấu trừ một phần trợ cấp gia đình hoặc hỗ trợ nhà ở.

Các công đoàn phản đối đề xuất này, cho rằng biện pháp có nguy cơ ảnh hưởng nhiều nhất tới những gia đình dễ bị tổn thương.