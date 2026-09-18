Hai thuyền trưởng lĩnh án tù vì cuộc mua bán dầu bất hợp pháp trên biển

Ngày 18-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa các bị cáo Phan Xuân Bình (SN 1974, trú ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) - Thuyền trưởng Tàu Leopard thuộc Công ty Sao Việt và Vũ Văn Mẽ (SN 1982, ở xã An Phú, TP Hải Phòng) - Thuyền trưởng Tàu Hera thuộc Công ty Hưng Phát ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - Máy trưởng Tàu Leopard, Quán Văn Hưng (SN 1982, ở xã Kim Thành, TP Hải Phòng) - Đại phó Tàu Hera và Vũ Đình Hiếu (SN 1987, ở phường Xuân Phương, Hà Nội) - Máy trưởng Tàu Hera cũng bị truy tố về tội danh trên.

Quá trình xét xử cho thấy, từ ngày 22-5 đến 23-6-2024, thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc thống nhất chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng thuộc quyền quản lý của mình.

Để thực hiện hành vi tham ô tài sản, các bị cáo báo cáo không đúng về khối lượng tiêu thụ dầu nhiên liệu, dùng dầu hàng ngày để chạy máy thay thế dầu nhiên liệu và dùng các thủ đoạn để bên giao/nhận dầu hàng không phát hiện sự thiếu hụt.

Sau đó, các bị cáo bán số dầu nhiên liệu, dầu hàng đã chiếm đoạt cho đối tượng người nước ngoài để thu lời bất chính.

Cáo trạng xác định, từ ngày 22 đến ngày 23-5-2024, khi Tàu Leopard di chuyển trên vùng biển Địa Trung Hải, Phan Xuân Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Dũng cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt 900m3 (khoảng 850 tấn) dầu nhiên liệu để bán một lần cho đối tượng nước ngoài với số tiền 48.000 Euro (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) và hơn 92 nghìn USD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo thuộc Tàu Leopard đã tham ô hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong các ngày 6 đến ngày 8-5-2024 và từ ngày 21 đến ngày 23-6-2024, khi Tàu Hera di chuyển trên vùng biển Oman, Vũ Văn Mẽ chỉ đạo Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt khoảng 670 tấn dầu hàng và 330 tấn dầu nhiên liệu để bán cho đối tượng người nước ngoài, với tổng số tiền được xác định là hơn 106 nghìn USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Xuân Bình hưởng lợi hơn 770 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho Nguyễn Văn Dũng và các thuyền viên. Trong khi đó, bị cáo Vũ Văn Mẽ được hưởng lợi hơn 419 triệu đồng và số tiền còn lại, Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu và các thuyền viên chia nhau.

Xác định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội như truy tố, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Xuân Bình và Vũ Văn Mẽ cùng mức án 30 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

Giữ vai trò thấp hơn, các bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Quán Văn Hưng và Vũ Đình Hiếu lần lượt bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù nhưng đều được hưởng treo cũng về tội danh trên.