Hai 'sứ giả gấu trúc' Trung Quốc tới Mỹ

ANTD.VN - Hai cá thể gấu trúc khổng lồ Ping Ping và Fu Shuang đã tới thành phố Atlanta, bang Georgia ngày 27-9, bắt đầu chương trình hợp tác bảo tồn kéo dài 10 năm giữa Trung Quốc và Mỹ.

Máy bay của Fedex chở Ping Ping và Fu Shuang hạ cánh xuống Atlanta, Georgia, Mỹ

Hai cá thể gấu trúc rời sân bay quốc tế Thành Đô trên chuyến bay thuê riêng lúc khoảng 3h sáng cùng ngày. Sau hành trình dài khoảng 16 giờ, chiếc Boeing 777 “FedEx Panda Express” hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta lúc 6h51 (giờ địa phương).

Ping Ping và Fu Shuang là hai “hành khách” duy nhất trên chuyến bay. Các chuyên gia của Vườn thú Atlanta đi cùng để chăm sóc hai cá thể, và số thức ăn gồm tre tươi, nước uống và những món ăn phù hợp trong suốt hành trình. FedEx tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển.

Ping Ping là gấu trúc đực, ra đời ngày 17-3-2020, còn Fu Shuang là gấu trúc cái, sinh ngày 18-10-2020. Cả hai đều chào đời tại Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô.

Sau khi tới nơi, hai cá thể được đưa vào khu vực an toàn sinh học tại Vườn thú Atlanta để cách ly thường lệ trong khoảng một tháng.

Khách tham quan chưa thể quan sát Ping Ping và Fu Shuang trong thời gian này.

Việc chuyển giao được thực hiện theo thỏa thuận nghiên cứu bảo tồn mới giữa Vườn thú Atlanta và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc.

Cơ sở tại Atlanta đã cải tạo khu nuôi, xây dựng đội ngũ chăm sóc chuyên trách và chuẩn bị nguồn tre trồng tại địa phương để phục vụ hai cá thể trong thời gian ở đây.

"Ngoại giao gấu trúc" được xem là một phần trong chính sách ngoại giao sức mạnh mềm của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo việc hai gấu trúc tới Mỹ trong chuyến thăm Washington tuần trước. Ông gọi chúng là “sứ giả hữu nghị” giữa nhân dân hai nước.

Vườn thú Atlanta từng nuôi gấu trúc theo chương trình hợp tác với Trung Quốc từ năm 1999. Trong 25 năm, 7 gấu con đã chào đời tại đây. Những cá thể cuối cùng được đưa trở lại Trung Quốc vào tháng 10-2024 khi thỏa thuận cũ kết thúc.

Với sự xuất hiện của Ping Ping và Fu Shuang, Vườn thú Atlanta trở thành một trong 3 cơ sở tại Mỹ hiện có gấu trúc khổng lồ và là vườn thú duy nhất ở khu vực Đông Nam nước Mỹ nuôi loài vật này.

Hoạt động cho nước ngoài mượn gấu trúc từ lâu được xem là một phần trong chính sách ngoại giao sức mạnh mềm của Trung Quốc.

“Ngoại giao gấu trúc” giữa Bắc Kinh và Washington bắt đầu nổi bật từ năm 1972, sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon.