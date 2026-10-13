Hai du khách mắc kẹt trên núi ở Nhật Bản sau khi làm theo tư vấn của AI

ANTD.VN - Hai du khách mang quốc tịch Singapore và Thái Lan phải cầu cứu lực lượng cứu hộ trên dãy Alps Nhật Bản sau khi tin tưởng hoàn toàn vào tư vấn của AI.

Núi Yari là một trong những đỉnh núi hiểm trở nhất của dãy Alps Nhật Bản

Hai người leo núi đến từ Singapore và Thái Lan đã phải cầu cứu lực lượng cứu hộ sau khi mắc kẹt trên núi Yari, một trong những đỉnh núi hiểm trở nhất của dãy Alps Nhật Bản.

Sự việc xảy ra hồi tháng 5 vừa qua khi hai du khách quyết định chinh phục núi Yari cao khoảng 3.180m, nằm giữa hai tỉnh Nagano và Gifu.

Đây là một trong những đỉnh khó nhất Bắc Alps, địa hình dốc đứng.

Trước chuyến đi, họ đã hỏi ChatGPT về điều kiện leo núi và được cho là nhận được đánh giá rằng hành trình có thể thực hiện với trang bị gọn nhẹ.

Tuy nhiên, thực tế trên núi khác xa dự đoán. Dù đã sang mùa xuân, khu vực núi Yari vẫn còn nhiều tuyết.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, tuyết trên ngọn núi này thường chỉ tan hết vào khoảng tháng 7.

Ngày 27-5, hai du khách khi đến khu vực ngã ba Tenguhara ở độ cao khoảng 2.400m thì trời mưa, đường trơn trượt, dốc đứng, cả hai bị mắc kẹt nên đã phải gọi lực lượng cứu hộ.

Vụ việc đang làm dấy lên tranh luận về mức độ tin cậy của các công cụ AI trong những hoạt động liên quan đến an toàn tính mạng.

Các chuyên gia leo núi cho rằng chatbot AI thường học từ lượng lớn dữ liệu trên Internet, trong đó có nhiều bài viết đăng "khoe thành tích" hoặc chia sẻ trên mạng xã hội về những hành trình chinh phục đỉnh núi thành công.

Điều này có thể khiến AI đánh giá chưa đầy đủ các rủi ro thực tế như điều kiện thời tiết, địa hình theo mùa hoặc năng lực của từng cá nhân.

Ngoài ra, AI không thể trực tiếp đánh giá tình trạng thời tiết tại thời điểm cụ thể, mức phủ tuyết trên tuyến leo hay thể lực, kinh nghiệm và trang bị thực tế của người sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo những người tham gia các hoạt động ngoài trời có độ rủi ro cao như leo núi, trekking hoặc thám hiểm nên tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý địa phương, hướng dẫn viên chuyên nghiệp và các bản tin thời tiết chính thức, thay vì chỉ dựa vào các công cụ AI.

Cảnh sát Nagano khuyến cáo, năm 2024 tỉnh này ghi nhận 321 vụ tai nạn leo núi, trong đó số vụ liên quan đến du khách nước ngoài tăng 60% do thiếu trang bị, thiếu kinh nghiệm và lên lịch trình quá gấp.

Vụ việc tại Yari không phải cá biệt. Tháng 7-2026, tại Ba Lan, 2 du khách cũng bị kẹt sau khi làm theo chỉ dẫn đi bộ đường dài của ChatGPT.

Đầu tháng 10-2026, một nữ du khách Thụy Điển phải kêu cứu tại núi Crown ở Canada sau khi AI cung cấp thông tin sai về nguồn nước trên tuyến leo.