Hai đoàn tàu cao tốc va chạm tại Tây Ban Nha, ít nhất 10 người chết

ANTD.VN - Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi 2 đoàn tàu cao tốc va chạm tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt quốc gia Tây Ban Nha cho biết, các chuyến tàu giữa Madrid và vùng Andalucía ở phía Nam đã bị tạm dừng sau “vụ va chạm từ phía sau giữa 2 đoàn tàu” vào sáng 28-10.

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha - nơi xảy ra vụ tai nạn - nói rằng nguyên nhân vụ việc và số lượng người bị thương hiện vẫn chưa được xác định.

Tờ báo El País dẫn các nguồn tin cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo vụ tai nạn này có thể còn nghiêm trọng hơn cả thảm họa đường sắt tại Adamuz hồi tháng 1, sự việc từng khiến 46 người tử vong.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, bà Mónica García, cho biết trọng tâm lúc này là đảm bảo công tác chăm sóc y tế cho tất cả những người bị thương; các bệnh viện đang nỗ lực giải phóng nguồn lực để ưu tiên ứng phó với sự cố này. Tuy nhiên, bà thừa nhận đây là “một vụ tai nạn có tác động rất nghiêm trọng, và chúng tôi lo ngại rằng sự việc này sẽ trở thành một thảm kịch lớn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez viết trên mạng xã hội X: “Tôi vô cùng bàng hoàng trước vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại Toledo. Tôi vẫn đang giữ liên lạc thường xuyên với Bộ trưởng Giao thông vận tải và Chủ tịch vùng Castilla-La Mancha. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực làm việc tại hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn cho họ, với sự phối hợp của tất cả cơ quan chức năng liên quan. Tôi xin gửi tình cảm, sự đoàn kết và sự ủng hộ của mình đến tất cả nạn nhân cùng gia đình họ”.

Theo Adif, đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng của Tây Ban Nha, mạng lưới đường sắt cao tốc nước này có tổng chiều dài gần 4.000 km, lớn nhất châu Âu và đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.