Hai đảng đối lập ở Đức kêu gọi đạt thỏa thuận về dầu diesel với Nga

ANTD.VN - Hai đảng đối lập ở Đức đã kêu gọi khôi phục quan hệ kinh tế với Nga, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận về dầu diesel với Moscow.

Các xe ô tô xếp hàng tại một trạm xăng ở Hamburg, Đức vào ngày 1-10-2026. Ảnh: Getty Images

Động thái này tạo ra thách thức đối với chính sách trừng phạt Nga của Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt gây thêm áp lực lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Đảng cực hữu “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD) và đảng “Liên minh Sahra Wagenknecht”(BSW) - hai đảng nắm đa số ghế tại nghị viện bang Saxony-Anhalt ở miền Đông nước Đức - đang soạn thảo một nghị quyết chung yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga cũng như việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine, giữa lúc sự bất mãn ngày càng tăng đối với chính sách đối ngoại của Berlin và những hệ quả kinh tế đi kèm.

“Đức cũng cần một thỏa thuận về dầu diesel với Nga”, bà Claudia Wittig, phó lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng BSW, phát biểu, theo truyền thông Đức.

Bà Wittig mô tả mức giá nhiên liệu tại các trạm xăng ở Đức là “một vụ bê bối”, đồng thời lập luận rằng các biện pháp trừng phạt Moscow đã “thất bại toàn diện” và chủ yếu gây tổn hại cho chính nước Đức. Bà khẳng định Berlin cần tiến xa hơn một thỏa thuận nhiên liệu đơn lẻ và nên nối lại hoạt động nhập khẩu dầu khí thường xuyên từ Nga để vực dậy ngành công nghiệp Đức.

“Chúng ta cần những chính sách quan tâm đến Köthen nhiều hơn là Kiev”, bà Wittig từng nói trước đó, nhắc đến một thị trấn thuộc bang Saxony-Anhalt của Đức, “Chúng ta không còn đủ khả năng gánh vác cuộc chiến này nữa”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Global Look Press

Đồng lãnh đạo đảng AfD, bà Alice Weidel, cũng hoan nghênh thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga, đồng thời cáo buộc Thủ tướng Merz làm suy yếu nền kinh tế Đức thông qua các biện pháp trừng phạt và việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với giá cao.

“Phải làm như vậy chứ!”, bà Weidel viết trên mạng xã hội X hôm 10-10, “Trong khi ông Merz hủy hoại nước Đức bằng các lệnh trừng phạt và nhập khẩu LNG với giá đắt đỏ, thì ông Trump lại thực hiện chính sách thực dụng. Hãy ưu tiên lợi ích của nước Đức thay vì leo thang căng thẳng!”.

Yêu cầu ​​này được hai đảng đối lập ở Đức đưa ra sau khi ông Trump đạt được một thỏa thuận bất ngờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 9-10 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu. Sau đó, Washington đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, cho phép Moscow tung hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế.