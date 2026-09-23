Hà Nội vẫn còn nhiều nhà ngập trong lũ

ANTD.VN - Mưa lớn diện rộng từ ngày 16 đến 23-9 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung làm 3 người chết, hàng nghìn căn nhà bị ngập.

Hà Nội vẫn còn hơn 2.000 căn nhà ngập trong nước lũ

Cụ thể mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà dân làm 03 người tử vong tại tỉnh Phú Thọ.

Về nhà ở: 08 nhà sập (Thanh Hóa 07, Ninh Bình 01); 144 nhà hư hỏng (Ninh Bình 03, Nghệ An 13, Hà Nội 01; Lào Cai 10, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 84).

Hiện vẫn còn khoảng 2.631 nhà bị ngập (Ninh Bình 20; Hà Nội 2.611). Nước cơ bản đã rút, các hộ còn lại ngập mức độ thấp thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê.

Về nông nghiệp: 9.673ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 1.676ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 5.257ha; Thanh Hoá 1.640ha); 2.324ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi: 305 con gia súc, 66.061 con gia cầm (Ninh Bình 1.510; Nghệ An 36.500; Hà Nội 9.200; Phú Thọ 120; Thanh Hoá 18.731) bị cuốn trôi, thiệt hại.

Về thủy sản: 7.099,3ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 716,5ha; Hà Nội 1.064,2ha; Phú Thọ 1,6ha; Thanh Hoá 4.658ha; Nghệ An 659ha).

Về thuỷ lợi: 4.217m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng.

Về đê điều: Đã xảy ra 12 sự cố đê điều (Hà Nội: 01, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 02). Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn các tuyến đê.

Tại một số tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ từ ngày 20-23/9, mưa lớn làm 48 nhà hư hỏng, thiệt hại (Lâm Đồng).

Về nông nghiệp: 82ha lúa và 72,8ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại (Lâm Đồng).

Về giao thông: 08 điểm giao thông bị sạt lở, hư hỏng (Gia Lai 02, Lâm Đồng 06); 02 cầu dân sinh bị cuốn trôi (Lâm Đồng).