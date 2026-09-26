Hà Nội: Ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế… trong xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh và nhân văn trong các vụ việc phát hiện tham nhũng lãng phí; ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng…

Quang cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đầu tháng 9-2026 (Ảnh: Quang Thái)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 25/9/2026 về thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Theo Kế hoạch này, thành phố yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

UBND TP chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương, Thành ủy, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm đầy đủ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, rõ trách nhiệm. trong đó, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa.

Cụ thể, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là việc đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu các cấp; thường xuyên sàng lọc, kiên quyết điều chuyển, thay thế, cho từ chức, miễn nhiệm.

Cùng đó, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ chu trình quản lý ngân sách, đầu tư công, chi trả bảo hiểm xã hội; công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của Thành phố về thu hút, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị. Quan tâm cải thiện chế độ, chính sách, đãi ngộ, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, hiệu quả, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất đối với những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các vấn đề "nóng" dư luận xã hội quan tâm.

Trên cơ sở đó, áp dụng nguyên tắc có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, làm đến cùng; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý nghiêm minh và nhân văn, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính, tổ chức trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng; trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì ưu tiên áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế, nhưng có thời hạn thực hiện cụ thể và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Một giải pháp nữa là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.