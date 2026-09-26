Hà Nội: Trước ngày 30-9 phải hoàn thành việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ

ANTD.VN - Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ trước ngày 30-9-2026; sơ tuyển sức khỏe xong trước ngày 10-11-2026.

Một buổi đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2027.

Theo Kế hoạch, thành phố yêu cầu công tác tuyển quân năm 2027 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và Công an trong tình hình mới.

Nội dung tuyển quân gồm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND; rà soát, phúc tra, nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe; hoàn thiện, thâm nhập hồ sơ của công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; hiệp đồng với các đơn vị nhận nguồn, chốt quân số, quyết định gọi công dân nhập ngũ...

Kế hoạch cũng xác định các mốc thời gian cụ thể trong công tác tuyển quân. Theo đó, việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ phải hoàn thành trước ngày 30-9-2026; sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường hoàn thành trước ngày 10-11-2026.

Công tác khám sức khỏe đối với công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được tổ chức từ ngày 20-11 đến ngày 10-12-2026. Việc chốt quân số với các đơn vị nhận quân hoàn thành trước ngày 10-01-2027; quyết định gọi nhập ngũ phải được giao đến công dân trước ngày 04-02-2027.

Lễ giao, nhận quân năm 2027 dự kiến tổ chức vào 08h00 ngày 21-02-2027, tức ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Mùi, tại 06 địa điểm.