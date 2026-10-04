Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2026

ANTD.VN - Với 63,80 điểm, Hà Nội lần thứ 3 liên tiếp Hà Nội giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Bảng xếp hạng PII 2026, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu

Ngày 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả PII 2026, với 63,80 điểm, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước. Tiếp theo là TP Hồ Chí Minh với 58,30 điểm; Hải Phòng 56,33 điểm; Quảng Ninh 55,24 điểm; Bắc Ninh 50,96 điểm; Huế 48,47 điểm; Đà Nẵng 48,17 điểm; Thái Nguyên 47,81 điểm; Tây Ninh 46,78 điểm; Hưng Yên 46,72 điểm.

Cao Bằng có điểm số thấp nhất, đạt 21,22 điểm, xếp hạng 34.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, năng lực đổi mới sáng tạo đang tập trung mạnh mẽ và có tính lan tỏa rõ rệt theo các vùng kinh tế trọng điểm. Trong 10 địa phương dẫn đầu có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Theo phân vùng, 5 địa phương thuộc khu vực miền Bắc là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên; 2 địa phương miền Trung là Huế và Đà Nẵng; 2 địa phương miền Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Kết quả PII không chỉ phản ánh thứ hạng tổng thể mà còn cho thấy những lợi thế và điểm mạnh cụ thể của từng địa phương.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là những chỉ số liên quan trực tiếp đến năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D), chi cho R&D, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Hà Nội cũng dẫn đầu ở một số chỉ số đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

TPHCM đứng thứ hai về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 12/52 chỉ số. Thành phố có thế mạnh ở các chỉ số đầu vào như tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Quảng Ninh đứng thứ ba với 5/52 chỉ số dẫn đầu, trong đó có hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, sản phẩm OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Những kết quả này cho thấy PII không đơn thuần là bảng xếp hạng giữa các địa phương, mà còn giúp nhận diện cấu trúc năng lực đổi mới sáng tạo và những lĩnh vực mà mỗi địa phương đang có lợi thế.

Theo Bộ KH&CN, việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp.