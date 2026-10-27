Hà Nội tiếp nhận hơn 77 tỷ đồng chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội

ANTD.VN - 77,2 tỷ đồng là số tiền mà 160 tập thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo, hộ khó khăn và các hoạt động an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2026.

Tối 26-10, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026” và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “tương thân, tương ái” của dân tộc, trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, đi đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người yếu thế trong xã hội.

Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, từ các nguồn lực vận động, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao tặng các phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, trao học bổng và các suất quà cho các gia đình còn khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc chương trình

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Bùi Huyền Mai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, kết nối trực tiếp với chủ đề “Kết nối yêu thương - Sẻ chia hy vọng”, được tổ chức từ điểm cầu chính tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đến 3 điểm cầu tại các xã Kiều Phú, Đa Phúc và Hát Môn.

Thông qua những câu chuyện đời thường, chân thực và xúc động, chương trình giới thiệu những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, những nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng.

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Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng khác của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Tại thời điểm chương trình kết thúc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Hà Nội.

Để nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 kịp thời đến với các hộ gia đình còn khó khăn, ngay tại chương trình, thành phố Hà Nội quyết định phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho đại diện 30 xã trên địa bàn thành phố.

Hoạt động này góp phần tạo điều kiện để các gia đình có thêm phương tiện lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Quang Thái

Cũng tại chương trình, UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên dương, vinh danh 20 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Đây là sự ghi nhận, tri ân đối với những tập thể đã tích cực đồng hành cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.