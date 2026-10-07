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Hà Nội thông báo treo cờ Tổ quốc từ ngày 9 đến hết ngày 11-10

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Duy Tiến

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 3 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 11-10-2026.

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Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1649/TB-UBND ngày 6-10-2026 về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026), UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 9-10 đến hết ngày 11-10-2026.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý đảm bảo đúng quy định.

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Từ khóa:

#Thành phố Hà Nội #treo cờ Tổ quốc #72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

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