Hà Nội thí điểm trồng cây leo quanh trụ đường sắt trên cao, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt

Sở Xây dựng vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm việc trồng cây leo quanh trụ đường sắt trên cao, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt và cây rủ dọc thành hầm chui để tăng mảng xanh đô thị.

Trước mắt, Sở Xây dựng giao các đơn vị làm thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt ở các tuyến phố trung tâm.

Tại ba trụ đường sắt trên đường Nguyễn Trãi, chiều cao từ mặt đất đến đáy gối cầu khoảng 5,3 m, phương án dự kiến là lắp khung giàn thép ôm quanh thân trụ, không khoan, đục vào kết cấu công trình. Giàn được đặt cách bề mặt bêtông một khoảng phù hợp để cây sinh trưởng và thuận tiện kiểm tra trụ cầu.

Cây được trồng ở chân trụ, dẫn leo lên giàn và phân bố quanh các mặt trụ. Các đơn vị sẽ lựa chọn cây leo phát triển theo giàn, không dùng loại tự bám trực tiếp lên bêtông. Phạm vi phủ xanh không vươn lên phần đỉnh trụ, dầm cầu hoặc thiết bị kỹ thuật, đồng thời phải chừa khoảng trống phục vụ kiểm tra, bảo trì.

Dây leo phủ xanh hầm chui Đại lộ Thăng Long

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, khu vực nghiên cứu phủ xanh là phần tường chân cầu, với khoảng 200 m2 giàn leo. Hệ giàn dự kiến chia thành từng khoang phù hợp với kiến trúc công trình.

Tường chân cầu có chiều cao vừa phải, được ghép từ các tấm bêtông và có sẵn dải đất trồng cây phía dưới. Đơn vị thi công sẽ cải tạo đất, trồng cây và lắp giàn thép dẫn cây leo lên. Điều kiện này giúp việc thi công, chăm sóc và theo dõi cây thuận lợi hơn so với trụ đường sắt trên cao hoặc thành hầm chui.

Với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, chân tường nằm sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước, không đủ không gian an toàn để đặt bồn cây. Phương án dự kiến là bố trí các chậu cây thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300 m.

Cây được trồng để rủ xuống mặt trong thành hầm. Giai đoạn đầu, chiều dài phần cây rủ được khống chế khoảng 2-3 m và cắt tỉa định kỳ, bảo đảm không cản trở xe lưu thông, che khuất biển báo, hệ thống chiếu sáng hoặc thiết bị kỹ thuật.

Tại ba nhà chờ xe buýt, trong đó có nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông và nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú, phương án là đặt bồn hoặc chậu cây phía sau, hai bên công trình, không chiếm lối đi của người dân.

Các vị trí này có vỉa hè khá rộng, đủ ánh nắng cho cây leo phát triển nhưng không có dải đất trồng cây xung quanh. Hệ khung hoặc cáp nhẹ sẽ dẫn cây lên vách sau và một phần mái nhà chờ.

Kết cấu dẫn cây được ưu tiên lắp độc lập. Nếu liên kết với nhà chờ, vị trí lắp phải được đơn vị quản lý công trình chấp thuận. Cây và khung giàn không được che khuất tên điểm dừng, thông tin tuyến, quảng cáo, camera, đèn chiếu sáng hoặc cản tầm nhìn của phương tiện.

Việc thí điểm phủ xanh các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội mới ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước. Một trong những giải pháp của đề án là bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố.