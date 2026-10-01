Hà Nội tăng tốc chuyển đổi hạ tầng, dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6

ANTD.VN - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp viễn thông, Internet triển khai IPv6 only với quy mô lớn, 100% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ...

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 30/9/2026 về triển khai chương trình thúc đẩy chuyển đổi IPv6 only trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm mục tiêu định hướng, thúc đẩy, tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống, dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6, hướng tới triển khai IPv6 only theo lộ trình. Xây dựng lộ trình chuyển đổi mạng, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sang IPv6 only, đảm bảo đồng bộ. Đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90% - 100%.

Cụ thể, thành phố phấn đấu trong năm 2026 sử dụng nền tảng dùng chung do Trung tâm Internet Việt Nam triển khai phục vụ thí điểm, nhân rộng triển khai IPv6 only cho cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Xây dựng, thí điểm mô hình triển khai IPv6 only tại một số cơ quan, đơn vị. Chuyển đổi IPv6 only cho mạng truy cập của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 72%.

Đến năm 2028, triển khai IPv6 song song (dual-stack) cho toàn mạng, dịch vụ. Nhân rộng triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ. 100% doanh nghiệp viễn thông, Internet có hạ tầng mạng triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ (Mạng lõi, mạng truy cập, mạng băng rộng di động, cố định, mạng IoT);

Đồng thời tỷ lệ sử dụng IPv6 cho mạng Internet băng rộng đạt 90%. 85% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai thí điểm IPv6 only cho mạng, dịch vụ; tỷ lệ sử dụng IPv6 của các mạng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sử dụng IP/ASN độc lập đạt 85%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 năm 2028 đạt 80% - 90%.

Đến năm 2030, 100% doanh nghiệp viễn thông, Internet triển khai IPv6 only với quy mô lớn cho mạng, dịch vụ (Mạng lõi, mạng riêng, mạng truy cập, mạng băng rộng di động, cố định, mạng IoT, IIoT); 100% cơ quan, đơn vị thuộc thành phố triển khai IPv6 only cho mạng, dịch vụ; tỷ lệ sử dụng IPv6 của các mạng cơ quan, đơn vị sử dụng IP/ASN độc lập đạt 100%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt mức 90% - 100%.

IPv6 là giao thức Internet mới, cung cấp địa chỉ IP gần như vô hạn để thay thế IPv4 đã cạn kiệt. Không chỉ khắc phục tình trạng thiếu IP, IPv6 còn giúp kết nối an toàn và nhanh hơn, phù hợp với xu hướng IoT hay 5G.