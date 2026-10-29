Hà Nội tăng thêm hàng nghìn căn hộ cho thuê tại dự án ở Việt Hưng

ANTD.VN - Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng, tăng quy mô nhà ở cho thuê lên 2.288 căn hộ.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng.

Sau điều chỉnh, dự án có 2.288 căn hộ, tăng 1.122 căn so với phương án đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy hoạch chi tiết tại khu vực thực hiện dự án đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh.

Cụ thể, 7 ô đất thực hiện dự án được gộp thành 4 ô đất. Theo phương án điều chỉnh, dự án sẽ xây dựng 4 tòa nhà cao 12 tầng, có 1 tầng hầm, thay cho phương án trước đây gồm 7 tòa nhà cao 12-13 tầng, có 2 tầng hầm; đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng nội bộ khu nhà ở.

Diện tích đất thực hiện dự án tăng từ khoảng 2,46ha lên 3,24ha. Số căn hộ tăng từ 1.166 căn lên 2.288 căn, bổ sung 1.122 căn, gần gấp đôi phương án trước. Sơ bộ tổng mức đầu tư tăng từ khoảng 3.562,560 tỷ đồng lên 3.794,696 tỷ đồng, tức tăng khoảng 232,136 tỷ đồng, tương đương 6,5%.

Địa điểm thực hiện dự án tại khu đất thực hiện dự án nhà ở giãn dân phố cổ thuộc phường Việt Hưng, gồm các ô đất CT-01, CT-02, CT-03 và CT-04 theo Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 3-10-2026 của UBND thành phố.