Hà Nội tặng Bằng khen 27 Huấn luyện viên, Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

ANTD.VN - Trong tổng số 25 Huy chương mà Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại ASIAD 20, đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, bao gồm cả 3 Huy chương Vàng…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng Bằng khen cho HLV, VĐV đạt Huy chương vàng tại ASIAD 20

Ngày 12-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chủ trì.

Theo báo cáo, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 Huy chương bạc (HCB) và 19 Huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, Thể thao Hà Nội đóng góp 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Nổi bật là thành tích ở môn karate và cầu mây, khi các VĐV Hà Nội góp mặt trong cả 3 nội dung giành HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của thể thao Hà Nội, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao nước nhà.

Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ASIAD là đấu trường thể thao lớn của châu lục, quy tụ những tài năng hàng đầu. Để có mặt tại đại hội và giành thành tích, mỗi VĐV phải trải qua quá trình tuyển chọn, tập luyện, thi đấu đầy thử thách, đòi hỏi ý chí, nghị lực và sự bền bỉ.

Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các HLV, VĐV, đồng thời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và người hâm mộ đã đồng hành cùng thể thao Hà Nội.

Để tiếp tục nâng cao thành tích trong các giải đấu thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, gắn với mục tiêu tham dự các kỳ ASIAD và Olympic.

Sau ASIAD 20, ngành thể thao cần đánh giá toàn diện kết quả chuyên môn, xác định thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để có phương án đầu tư phù hợp cho từng môn và nhóm VĐV triển vọng. Cùng đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao, nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo điều kiện để HLV, VĐV tiếp cận phương pháp đào tạo tiên tiến, tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế.

Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời chủ động xây dựng đội ngũ kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của HLV, VĐV. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ ngay từ cơ sở.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thay mặt các VĐV phát biểu tại lễ tuyên dương

Đại diện các VĐV được tuyên dương, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành HCB tại ASIAD 20. Nữ võ sĩ cho biết, thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự quan tâm, đầu tư từ các cấp, ngành, đặc biệt trong việc cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, chế độ dinh dưỡng, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe và học tập…

Trước đó, ngày 8-10-2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV.

Theo quyết định, mỗi cá nhân ngoài được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố còn được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.