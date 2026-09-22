Hà Nội: Rà soát toàn bộ hố ga, miệng cống nước tại các tuyến đường thường xuyên úng ngập

ANTD.VN - Sau vụ nam sinh tử vong do rơi xuống cống thoát nước ở Đông Ngạc, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo nâng cao trách nhiệm quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra úng ngập.

Hà Nội yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi xảy ra mưa, úng ngập; xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là yêu cầu ưu tiên hàng đầu.

Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; rà soát toàn bộ các hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn;

Kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế các nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch, xuống cấp… không bảo đảm an toàn. Đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải kịp thời rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và có biện pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện.

Các đơn vị duy tu, duy trì được yêu cầu tổ chức ứng trực nghiêm túc, liên tục, bố trí lực lượng bám sát địa bàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập, đặc biệt tại các điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp, có dòng chảy mạnh, các vị trí hố ga, miệng thu và khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; chủ động phối hợp tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh...

UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.