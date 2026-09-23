Hà Nội nuôi nhốt gấu nhiều nhất cả nước, giải pháp nào để chấm dứt?

ANTD.VN - Sau 20 năm, số lượng gấu bị nuôi nhốt trên cả nước đã giảm 97%, hiện còn 129 cá thể, trong đó, 64 cá thể gấu bị nuôi nhốt trên địa bàn Hà Nội.

Các khách mời bàn luận tại tọa đàm

Sáng 23/9, Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội".

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân Điện tử, Báo Nhân Dân khẳng định, sau hơn 20 năm nỗ lực giảm tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật, Việt Nam đã đạt được những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, khi số lượng gấu nuôi nhốt còn lại ở mức thấp, việc giải quyết dứt điểm những trường hợp cuối cùng trở thành thách thức lớn hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng và những cách làm phù hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn.

Hà Nội là một trong những địa bàn cần tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề này, trong đó Phúc Thọ là địa bàn cần được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Với tọa đàm lần này, Báo Nhân Dân mong muốn cùng các bên nhìn thẳng vào những khó khăn, điểm nghẽn, làm rõ trách nhiệm và tìm kiếm các giải pháp thiết thực, hướng tới một lộ trình cụ thể với những mốc thời gian có thể kiểm đếm.

Thông tin tại toạ đàm, Phó Giám đốc EVN Bùi Thị Hà chia sẻ, năm 2026 được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu kéo dài hơn 20 năm tại Việt Nam.

Năm 2005, cả nước ghi nhận hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân, thì đến năm 2026, con số này đã giảm tới 97%, chỉ còn 129 cá thể tại 50 cơ sở trên toàn quốc. Đáng chú ý, 23 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố hiện đã không còn tình trạng nuôi nhốt gấu, trong đó Đà Nẵng và Thái Nguyên là hai địa phương mới nhất hoàn thành mục tiêu này trong năm 2026.

Tuy nhiên, số gấu còn lại tập trung lớn tại Hà Nội. Thành phố hiện có 64 cá thể gấu bị nuôi nhốt, chiếm khoảng 50% tổng số gấu nuôi nhốt trên toàn quốc. Trong đó, 62 cá thể tập trung tại xã Phúc Thọ. Số cơ sở nuôi gấu tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức 17 cơ sở từ năm 2024 đến nay.

Những con số này cho thấy Hà Nội, đặc biệt là Phúc Thọ, là một trong những địa bàn cần tiếp tục tập trung giải quyết trong chặng cuối của quá trình chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật.

Khi số lượng gấu còn lại đã giảm xuống mức thấp, việc giải quyết dứt điểm những trường hợp cuối cùng trở nên khó khăn hơn, đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý và sự phối hợp giữa các bên.

Theo ông Bùi Huy Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2026, Hà Nội đã phối hợp chuyển giao thành công 3 cá thể và xác định công tác tuyên truyền, vận động cùng sự đồng thuận của từng gia đình là yếu tố quyết định.

Tọa đàm tập trung làm rõ vì sao những trường hợp còn lại chưa được giải quyết. Thực tế, những trường hợp dễ vận động, dễ chuyển giao đã cơ bản được giải quyết. Phần còn lại là những trường hợp phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận khác, kiên trì hơn và linh hoạt hơn.

Các khách mời cũng đã thảo luận về trách nhiệm của từng bên, những thay đổi cần thiết trong cách làm và lộ trình để chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại Phúc Thọ cũng như Hà Nội.

Theo bà Bùi Thị Hà, sau hơn 20 năm, chặng đường còn lại tuy ngắn hơn về số lượng gấu nhưng đòi hỏi quyết tâm cao hơn. Khi chính quyền, lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng cùng hành động theo một lộ trình rõ ràng, mục tiêu đưa Hà Nội trở thành địa phương không còn gấu nuôi nhốt có thể từng bước trở thành hiện thực.