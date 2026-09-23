Hà Nội: Nghiên cứu tổng thể để từng bước xử lý căn cơ ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, nếu không giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng ở khu vực phía tây thành phố, sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm…

Quang cảnh cuộc họp

Ngày 23-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là khu vực còn nhiều hạn chế về hệ thống đê điều, thủy lợi, trong khi diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp.

Cụ thể, các tuyến đê bao hữu Tích có cao trình khoảng 8m, khi mực nước tại cống Vĩnh Phúc vượt 8m (báo động III), đê sẽ bị tràn. Các tuyến đê bao hữu Bùi có cao trình tương đương 7m, khi mực nước tại Yên Duyệt đạt 7m, đê sẽ bị tràn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, do ảnh hưởng của mưa kéo dài hơn 4 ngày, mực nước các sông đồng loạt dâng cao, nhiều tuyến bờ bao trên địa bàn bị tràn.

Nguyên nhân ngập lụt chủ yếu liên quan đến dòng chảy, mưa lớn kéo dài và lũ rừng ngang từ thượng nguồn đổ về. Nếu xuất hiện thêm lũ từ các lưu vực thượng nguồn, áp lực đối với hệ thống tiêu thoát sẽ rất lớn, thời gian ngập có thể kéo dài hơn…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất giải pháp khảo sát các khu vực miền núi, xác định những vị trí phù hợp để xây dựng các hồ chứa có quy mô lớn nhằm giữ nước, hạn chế lũ rừng ngang. Đối với khu vực hạ lưu ở Chương Mỹ và Quốc Oai, cần nghiên cứu hình thành các hồ chứa lớn, vừa có khả năng tích nước, vừa tạo cảnh quan và không gian phát triển.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam báo cáo tại cuộc họp

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Mai – 1 trong 6 xã của khu vực huyện Chương Mỹ (cũ) chịu ảnh hưởng của ngập lụt vừa qua cho biết, nguyên nhân ngập lụt chủ yếu do nước từ sông Bùi (khu vực Lương Sơn, Hòa Bình trước đây) đổ về, kết hợp với nước sông Tích từ khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai chảy xuống. Hai dòng sông gặp nhau tại khu vực đầu Xuân Mai, làm gia tăng áp lực tiêu thoát nước.

Vì thế, lãnh đạo xã Xuân Mai đề nghị thành phố cho phép đầu tư các tuyến đê trực tiếp bảo vệ khu dân cư thường xuyên bị ngập…

Đại diện lãnh đạo các xã, sở, ngành, đơn vị liên quan cũng trao đổi về tình hình ngập lụt thời gian qua cũng như các giải pháp để tiêu lũ sông Tích, sông Bùi.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng và quy hoạch thủy lợi đối với hệ thống sông Tích, sông Đáy, sông Bùi, các hồ chứa và tuyến đê.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, Hà Nội xuất hiện tình trạng mưa bất thường, gây ngập tại một số khu vực. Đặc biệt tại khu vực phía tây thành phố, đến nay một số điểm vẫn ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại, giao thông và sản xuất của người dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng ngập kéo dài không còn đơn thuần do mưa, bởi mưa đã kết thúc nhiều ngày. Qua báo cáo bước đầu, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao và lũ từ khu vực Hòa Bình, Phú Thọ đổ về. Đây là vấn đề cần được đánh giá nghiêm túc.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, khu vực phía Tây đang được xác định là một trong những trục phát triển quan trọng của Thủ đô. Vì vậy, nếu không giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhất là phát triển không gian ngầm, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng lớn.

Về giải pháp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu, trước mắt, các địa phương thuộc lưu vực sông Bùi, sông Tích phải chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa năm nay.

Các đơn vị liên quan tăng cường cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa, trạm bơm và hệ thống sông. Trong đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp để chủ động điều tiết hệ thống; khi có dự báo mưa lớn cần chủ động tiêu, xả nước trước để tăng dung tích phòng lũ.

Đồng thời, cần đẩy mạnh nạo vét các dòng sông nhằm tăng khả năng tiêu thoát và dung tích dòng chảy, hạn chế áp lực phải nâng cao cao trình đê.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nhìn nhận trong tổng thể toàn lưu vực, không xử lý riêng từng tuyến kênh, đê, kè của từng xã.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiên cứu tổng thể để sớm có giải pháp kỹ thuật, từng bước xử lý căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài tại lưu vực sông Bùi, sông Tích.