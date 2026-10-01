Hà Nội lập đoàn kiểm tra tại 5 xã, phường có nhiều bản án hành chính tồn đọng

ANTD.VN - Từ quý 4-2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức các đoàn kiểm tra tại các xã, phường còn tồn đọng các bản án hành chính chậm thi hành, trước mắt kiểm tra tại 5 xã, phường...

Một buổi tổ chức thi hành án dân sự tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 30/9/2026 về kiểm tra công tác thi hành án hành chính đối với UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong quý 4-2026, thành phố sẽ kiểm tra tại UBND các phường Dương Nội, Hà Đông, Đại Mỗ và UBND các xã Mê Linh, Phúc Thịnh.

Sang năm 2027, thành phố tiếp tục kiểm tra các xã, phường còn tồn đọng các bản án đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, đôn đốc hoặc có quyết định buộc thi hành án hành chính.

Nội dung kiểm tra sẽ gồm kết quả thi hành án hành chính đối với từng bản án, quyết định; việc thực hiện trách nhiệm của người phải thi hành án, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; việc xử lý trách nhiệm đối với trường hợp chậm thi hành, không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn.

Sở Tư pháp được giao chủ trì tham mưu tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến các bản án, quyết định thuộc diện kiểm tra; tổng hợp kết quả và dự thảo kết luận kiểm tra để trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành.