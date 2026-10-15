Hà Nội ký hợp đồng với Liên danh Vinhomes - SGC thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị, vận hành trong năm 2030

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội đã ký kết hợp đồng chìa khoá trao tay với Liên danh Vinhomes - SGC để thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, mục tiêu đưa vào vận hành năm 2030…

Lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes – SGC

Chiều 15-10, UBND TP Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng chìa khoá trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes - SGC để thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km trên địa bàn thành phố, đây là dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện ngắn, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Khi hoàn thành 5 tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, Thành phố đã lựa chọn phương thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey). Theo đó nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đồng bộ các công việc từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử và bàn giao công trình.

“Thành phố ghi nhận quyết tâm của Liên danh trong việc tập trung nguồn lực thực hiện Dự án, hoàn thành trong năm 2030, đồng thời kiểm soát suất đầu tư theo định hướng không vượt quá 120 triệu USD/km” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Về yêu cầu với liên danh Vinhomes – SGC, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị phải lựa chọn công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng trong thực tiễn, bảo đảm an toàn, độ tin cậy cao, hiệu quả khai thác và phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

Đặc biệt, phải bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối và vận hành liên thông giữa 5 tuyến đường sắt cũng như với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố trong tương lai. Các hệ thống đoàn tàu, thông tin tín hiệu, điều khiển, cấp điện, quản lý vận hành và bảo trì cần được nghiên cứu, lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ.

Về chất lượng, an toàn và kiểm soát chi phí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị liên danh phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thống nhất, kiểm soát chặt chẽ từ thiết kế, lựa chọn vật tư, thiết bị đến thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu.

Về tiến độ triển khai, mục tiêu hoàn thành 5 tuyến trong năm 2030, Chủ tịch thành phố đề nghị liên danh nhà thầu cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho từng tuyến, từng hạng mục, xác định rõ các mốc tiến độ, đường găng và nhu cầu nguồn lực…

Tại buổi lễ, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinhomes, đại diện Liên danh cam kết nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao và các điều khoản hợp đồng; đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ, phấn đấu đưa dự án vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Đáng chú ý, song song với công tác chuẩn bị thiết bị, Liên danh Vinhomes - SGC đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, châu Á… để xây dựng thiết kế chi tiết; ký kết hợp đồng với Alstom - Tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới - để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro.