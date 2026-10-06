Hà Nội: Kích hoạt chương trình “Gian hàng số” và ra mắt kênh TikTok “OCOP HA NOI”

ANTD.VN - Ngày 06-10, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và chính thức ra mắt Kênh TikTok “OCOP HA NOI”.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, chương trình là hoạt động cụ thể triển khai các chủ trương của Trung ương và Thành phố về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thương mại điện tử; trực tiếp thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 23/9/2025, các Kế hoạch số 83, 84, 277 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 9416/KH-SCT ngày 29/9/2026 của Sở Công Thương Hà Nội.

Mục tiêu của Chương trình không chỉ là bổ sung thêm một kênh quảng bá sản phẩm, mà từng bước hình thành phương thức hỗ trợ mới đối với thương nhân Thủ đô trên môi trường số: Nhà nước định hướng, đặt tiêu chí và kết nối nguồn lực; cơ quan báo chí lan tỏa giá trị, kể câu chuyện sản phẩm và xây dựng niềm tin; nền tảng công nghệ cung cấp công cụ và kỹ năng; còn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người sản xuất là chủ thể trực tiếp vận hành, kinh doanh và phát triển thị trường.

Người tiêu dùng tìm hiểu về sản phẩm OCOP của Hà Nội

Kênh TikTok “OCOP HA NOI” được xây dựng như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại chung của Chương trình, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các nhà bán hàng của Hà Nội thông qua video ngắn, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm thực tế, livestream và sự phối hợp của các nhà sáng tạo nội dung.

Từ Kênh, người tiêu dùng được kết nối tới sản phẩm tại shop của từng nhà bán hàng đủ điều kiện. Kênh TikTok “OCOP HA NOI” không phải shop bán hàng của cơ quan nhà nước. Sở Công Thương không trực tiếp nhận đơn hàng, nhận tiền hoặc thực hiện nghĩa vụ của người bán. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tự đứng tên, tự vận hành shop và trực tiếp chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận, chăm sóc khách hàng và các nghĩa vụ liên quan. Đây là nguyên tắc xuyên suốt của phương án triển khai.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Đức Hải- Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, chương trình không đơn thuần là ra mắt thêm một kênh truyền thông trên nền tảng số, mà hướng tới cách làm mới để kết nối các giá trị từ sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân Hà Nội với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm đang thay đổi nhanh.

Theo ông Trần Đức Hải, thực tế triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số cũng cho thấy sức lan tỏa rất lớn của hình thức này. Qua tổng hợp nhanh, các xã, phường đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục đi từ những hoạt động riêng lẻ sang một mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và có cơ chế vận hành lâu dài.

Ông Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho rằng, mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng mà còn chứa đựng câu chuyện về người sản xuất, vùng đất, nghề truyền thống và sinh kế của cộng đồng. Vì vậy, việc đưa sản phẩm lên môi trường số cần gắn với khả năng kể câu chuyện và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

"Chuyển đổi số trong thương mại không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng bán hàng, mà phải giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh từng bước làm chủ công cụ số, nâng cao khả năng giới thiệu, quảng bá và tiếp cận khách hàng"- ông Nguyễn Thanh Liêm nói.