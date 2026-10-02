Hà Nội khám sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh phổ biến cho người dân

ANTD.VN - Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức khám sàng lọc miễn phí đối với 12 nhóm bệnh trên địa bàn 126 xã, phường trong thời gian từ ngày 5/10 đến 30/11/2026.

Hà Nội sẽ khám sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh phổ biến cho người dân

Ngày 2/10 cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai kế hoạch khám sàng lọc miễn phí phát hiện sớm người có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Mục tiêu của kế hoạch khám sàng lọc miễn phí không chỉ dừng ở việc tổ chức một đợt khám cho người dân, mà hướng tới phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, từ đó có biện pháp tư vấn, can thiệp, chuyển tuyến và quản lý phù hợp.

Theo kế hoạch, hoạt động khám sàng lọc miễn phí dự kiến được triển khai trên địa bàn 126 xã, phường trong thời gian từ ngày 5/10 đến 30/11/2026.

Nội dung sàng lọc tập trung vào 12 nhóm bệnh, gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; một số bệnh ung thư như ung thư vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng, tuyến tiền liệt; cùng các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu và sa sút trí tuệ.

Quy trình được triển khai theo 6 bước, trước hết người dân thực hiện phiếu khai thác thông tin và yếu tố nguy cơ. Nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra thông tin, đánh giá nguy cơ và các triệu chứng liên quan. Sau đó là đo các chỉ số cơ bản như chiều cao, cân nặng, vòng eo, chỉ số BMI và huyết áp.

Trên cơ sở đó, người dân được khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng phù hợp với từng nhóm nguy cơ. Kết thúc quá trình sàng lọc, cán bộ y tế đưa ra kết luận, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chuyển tuyến khi cần thiết và lập danh sách theo dõi đối với những trường hợp cần quản lý tiếp.

Kết quả được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến cơ sở.