Hà Nội dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam và nữ khi kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chi hỗ trợ phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng/phụ nữ khi sinh con.

Theo cơ quan soạn thảo, mức hỗ trợ bằng 02 lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định, nhằm tập trung phần nguồn lực tăng thêm của thành phố vào nhóm đối tượng gắn trực tiếp với mục tiêu khuyến khích sinh đủ 02 con trong điều kiện mức sinh của Hà Nội đang dưới mức sinh thay thế.

Mức hỗ trợ 4 triệu đồng/phụ nữ khi sinh con nhằm hỗ trợ một phần chi phí khi sinh con, tăng tính khuyến khích của chính sách, không nhằm bù đắp toàn bộ chi phí sinh, nuôi con. Trường hợp phụ nữ thuộc đối tượng hỗ trợ của Thành phố đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh, bảo đảm không trùng lặp chính sách.

Tại tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội, cơ quan soạn thảo cho biết, công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thủ đô: mức sinh đang có xu hướng giảm (tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025;

Số trẻ sinh năm 2025 giảm rất thấp so với các năm trước đó, tổng số trẻ sinh năm 2025: 83.908 trẻ trong khi những năm trước tổng số trẻ sinh trên 100 nghìn trẻ), bên cạnh đó là xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang tăng (tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện nay là 28,6 tuổi, trung bình cả nước là 28 tuổi);

Tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã được khống chế tuy nhiên giảm chậm, chưa ổn định và vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên (năm 2025 là 110 trẻ trai/100 trẻ gái; mức cân bằng tự nhiên 104-106)...

UBND TP Hà Nội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết HĐND TP về quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho người dân và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương.