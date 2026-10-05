Hà Nội dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội, tăng tốc cải tạo chung cư cũ

ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, thành phố dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội và tăng tốc cải tạo chung cư cũ trong năm 2026…

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 5-10, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong quý III, thành phố đã thực sự tăng trưởng bứt phá về kinh tế.

Cụ thể, mức tăng trưởng GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026; cao hơn đáng kể quý III/2025 (8,20%). Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025 và cao hơn kết quả 6 tháng đầu năm.

Về các điểm sáng và động lực thúc đẩy GRDP 9 tháng đầu năm 2026, bà Hằng cho biết, dịch vụ là trụ đỡ lớn nhất, đóng góp hơn 6 điểm % vào tăng trưởng từ đầu năm đến nay.

Đầu tư công và xây dựng cũng bứt tốc trong quý III, riêng ngành xây dựng tăng trưởng 13,63%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất. Cập nhật lũy kế giải ngân đến hết ngày 30/9/2026 là 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tương ứng 69,91% Kế hoạch Thành phố giao đến nay (không bao gồm tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách).

Tài chính, ngân sách duy trì kết quả tích cực. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025, cho thấy nguồn vốn đang được đưa vào nền kinh tế khá mạnh.

Về hạ tầng đô thị, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành hiệu quả, giảm ngập rõ rệt. Cùng với đó, công tác an sinh được đẩy mạnh, dự kiến cung ứng 24.000 căn nhà ở xã hội và tăng tốc cải tạo chung cư cũ trong năm 2026…

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cũng báo cáo về các khó khăn, hạn chế mà thành phố đang phải đối mặt.

Đáng chú ý là sức khỏe doanh nghiệp đối mặt nhiều thách thức: Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 9 tháng năm 2026 khá cao (khoảng 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng và 10.600 doanh nghiệp giải thể).

Mặt khác, áp lực lạm phát hiện hữu. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%. Giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và sức mua.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt “hai con số”, thành phố sẽ tập trung thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trọng điểm.

Bà Đỗ Thu Hằng cho biết, thành phố sẽ phân rã kịch bản theo 3 phương án (cao, trung bình, thấp) đến từng sở, ban ngành, UBND các xã, phường, tập trung vào các ngành có tỷ trọng lớn, khả năng tăng nhanh và còn dư địa.

Đồng thời tạo đột phá về đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV.

Thúc đẩy mạnh đầu tư tư nhân, FDI và chuyển hóa các nguồn lực thành vốn thực hiện. Khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các dự án ngoài ngân sách đang vướng mắc. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu. Tạo cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa trong quý IV...