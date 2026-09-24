Hà Nội điều động, luân chuyển Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND của 3 xã Hát Môn, Kiều Phú, Quốc Oai

ANTD.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định điều động, luân chuyển công tác đối với Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND của 3 xã Hát Môn, Kiều Phú, Quốc Oai…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Quyết định cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tại các xã Hát Môn, Quốc Oai, Kiều Phú.

Sáng 24-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2818-QĐ/TU ngày 18-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2819-QĐ/TU ngày 18-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Đồng chí Phùng Huy Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 2820-QĐ/TU ngày 18-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định: Đồng chí Lý Hoàng Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị 3 đồng chí bắt tay ngay vào công việc, không để có khoảng trống, không để công việc bị gián đoạn.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ được luân chuyển đến địa bàn mới phải mang theo tinh thần mới, cách làm mới, nhưng trước hết phải biết lắng nghe, tôn trọng tập thể và thực tiễn địa phương. Cùng đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát, quyết liệt trong quản lý, điều hành. Hiệu quả công tác phải được đo bằng kết quả thực chất.