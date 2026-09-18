Hà Nội: Đa số lao động tìm việc mong muốn mức lương 10-20 triệu đồng/tháng

ANTD.VN - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết có đến 48,6% số người được khảo sát mong muốn mức lương 10-20 triệu đồng/tháng.

Lao động nghe tư vấn tại phiên giao dịch việc làm

Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội về thị trường lao động tháng 8/2026 cho biết, khoảng 43.000 người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, tập trung nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, trong khi doanh nghiệp cần khoảng 38.000 người.

Lao động có xu hướng tìm cơ hội việc làm mới để tăng thu nhập, trong khi doanh nghiệp khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều vị trí việc làm trống, nhất là nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng.

Theo khảo sát từ hơn 5.000 hồ sơ ứng viên, cho thấy độ tuổi lao động tìm việc tập trung ở nhóm 35-54, chiếm 47%. Tỷ lệ áp đảo cho thấy lao động tuổi trung niên có nhu cầu chuyển dịch việc làm lớn.

Điều này xuất phát từ tình hình doanh nghiệp tái cấu trúc hoặc lao động muốn tìm kiếm cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý, môi trường ổn định hơn, có chế độ phúc lợi tốt.

Cơ cấu tuyển dụng theo trình độ chuyên môn kỹ thuật thể hiện rõ nét với xu hướng phân hóa mạnh mẽ, tập trung vào nhóm có trình độ đại học trở lên và nhóm chưa qua đào tạo.

Nguồn cung lao động có bằng cấp chính quy đang rất dồi dào - khoảng 36%, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành dịch vụ, công nghệ và quản lý. Tiếp đến là nhóm chưa qua đào tạo với 28% với các công việc không đòi hỏi bằng cấp, tỷ lệ nhảy việc cao hoặc lao động thời vụ đi tìm việc mới.

Qua khảo sát, lao động mong muốn lương ở ngưỡng 10-20 triệu đồng chiếm gần 49%. Đây là mức kỳ vọng của những người có chuyên môn như đã tốt nghiệp đại học hoặc người có kinh nghiệm.

Mức 5-10 triệu đồng chiếm 43% chủ yếu phân khúc phổ thông, người mới ra trường, vị trí hành chính hoặc dịch vụ cơ bản. Mức trên 20 triệu đồng chiếm 8%, tập trung ở nhóm nhân sự quản lý hoặc chuyên gia có thâm niên.

Thị trường tuyển dụng sôi động nhất nằm ở dải lương 5-20 triệu đồng. Các doanh nghiệp muốn thu hút được lượng lớn hồ sơ ứng viên cần định vị dải lương tối thiểu rơi vào khoảng này để đảm bảo tính cạnh tranh.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dự báo thị trường thời điểm này tiếp tục sôi động, nhưng áp lực dịch chuyển chất lượng ngày càng lớn. Khối bán buôn, bán lẻ, F&B duy trì tốc độ tuyển dụng cao phục vụ đầu năm học, dịp Tết Trung thu và đợt kích cầu mua sắm những tháng cuối năm.

Mảng marketing và truyền thông số duy trì sức hút đối với lực lượng lao động trẻ. Xây dựng và hạ tầng tiếp tục tăng cạnh tranh, thu hút lao động cho các dự án trọng điểm.