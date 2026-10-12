Hà Nội cho phép Tổng công ty 36 chuyển mục đích gần 10.000m2 “đất vàng” phố Chùa Bộc xây nhà cao tầng

ANTD.VN -Gần 10.000 m2 đất tại số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên do Tổng Công ty 36 đang quản lý sử dụng vừa được TP Hà Nội cho phép chuyển đổi xây nhà cao tầng.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định cho Tổng công ty 36 chuyển mục đích sử dụng 9.825,7 m2 đất tại số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên do Tổng Công ty đang quản lý, sử dụng để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Trong tổng số 9.825,7 m2 đất có: 6.842,7 m2 đất ở (để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, phía dưới có tầng hầm). Diện tích đất này Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất. Tổng công ty 36 được sử dụng đất 50 năm từ ngày UBND TP ký quyết định, người mua nhà ở được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Khu đất "vàng" 6-8 Chùa Bộc của Tổng công ty 36

2.940,6 m2 đất thương mại, dịch vụ (để xây dựng công trình văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, hạ tầng phục vụ công trình thương mại, phía dưới có tầng hầm), hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; thời hạn sử dụng đất 50 năm từ ngày UBND TP ký Quyết định.

42,4 m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ. Tổng Công ty 36 -CTCP có trách nhiệm làm đường, sau khi hoàn thành, Tổng công ty 36 có trách nhiệm bàn giao cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của thành phố để quản lý.

Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo quy định hiện hành.

TP Hà Nội yêu cầu Tổng công ty 36 chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư.

Đồng thời, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tạm nộp theo quy định; xác định giá trị tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn nộp số tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội nhằm bổ sung vào ngân sách TP dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.