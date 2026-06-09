ANTD.VN - Sở Nội vụ Hà Nội vừa thông báo nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hà Nội cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đưa lao động đi nước ngoài

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã có thông báo đến UBND các xã, phường, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thành phố nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian áp dụng đến hết tháng 2/2027.

Chính sách nhằm thực hiện Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; và căn cứ Quyết định số 3525 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn, sau khi được phân cấp, phân quyền tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP.

Thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa là chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản về việc chuẩn bị nguồn lao động (theo mẫu); bản sao văn bản đề nghị của bên nước ngoài tiếp nhận lao động hoặc thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên nước ngoài tiếp nhận lao động kèm theo bản dịch tiếng Việt; tài liệu chứng minh được cơ quan chức năng nước cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài đối với bên nước ngoài lần đầu hợp tác với doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được tinh giản. Theo đó, hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập; bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt; tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Với bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ phải nộp thành phần hồ sơ này khi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập cũng được rút gọn. Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ (theo mẫu) trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác được thông tin, hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác, thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Sở Nội vụ phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ không thực hiện đối với các thủ tục hành chính sau: Thủ tục báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài.

Thủ tục hành chính báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục hành chính nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài, áp dụng đối với cả hợp đồng dưới 90 ngày và hợp đồng từ 90 ngày trở lên.