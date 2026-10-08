Hà Nội biểu dương 100 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi

ANTD.VN - Sáng 8/10, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND xã Hòa Lạc tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số của hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân.

Hà Nội biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi

Tại hội nghị, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội cho biết, Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 là dịp để toàn xã hội quan tâm sâu sắc hơn đến quyền lợi, cơ hội phát triển cũng như những rào cản mà trẻ em gái đang phải đối mặt.

Nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái chính là chìa khóa trực tiếp để thay đổi định kiến, xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” và từng bước kiểm soát, kéo giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Trong 8 tháng năm 2026, công tác dân số của Thủ đô đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiếp tục được mở rộng đồng bộ tại 126 xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng dân số toàn diện.

Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn hiện hữu khi tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trong 8 tháng qua vẫn ở mức 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái, trong khi mục tiêu phấn đấu của năm 2026 là 109,8 trẻ trai/100 trẻ gái.

Thực trạng này đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần kiên trì, triển khai nhiều giải pháp căn cơ, đổi mới phương thức truyền thông gắn liền với việc chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển thực chất cho trẻ em gái.

Chia sẻ về thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Nguyễn Quang Sơn cho biết, trẻ em gái ngày nay lớn lên cùng chuyển đổi số, tiếp cận không gian mạng từ rất sớm, đón nhận nhiều cơ hội học tập nhưng cũng đối diện không ít nguy cơ.

Để giải quyết tận gốc các thách thức, UBND xã Hòa Lạc xác định phải chuyển mạnh từ việc "có vụ việc mới xử lý" sang phương châm hành động “Phát hiện sớm - Tuyên truyền sớm - Tư vấn sớm -Phòng ngừa từ sớm”.

Địa phương yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm và đội ngũ 24 cộng tác viên dân số phải là “lá chắn đầu tiên”, bám sát cơ sở, nắm chắc từng biến động nhân khẩu để kịp thời phát hiện nguy cơ học sinh bỏ học hoặc kết hôn sớm.

Đồng thời, các trường học cần phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và gia đình tăng cường giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại trên môi trường số.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao quà và biểu dương 100 trẻ em gái có thành tích xuất sắc, chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số tại xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân. Đây không chỉ là nguồn động viên kịp thời cho các em trước thềm năm học mới, mà còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về giá trị, tiềm năng to lớn của trẻ em gái.

Lãnh đạo Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Hòa Lạc, Yên Xuân tiếp tục phân công rõ trách nhiệm cơ sở, lồng ghép chỉ tiêu bình đẳng giới, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng ngừa tảo hôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cần đa dạng hóa hình thức truyền thông, chú trọng vận động nam giới, người cao tuổi trong dòng họ xóa bỏ tư tưởng định kiến; đồng thời kết hợp chặt chẽ ba bên: Gia đình - nhà trường - xã hội để xây dựng môi trường an toàn, hạnh phúc, bình đẳng cho mọi trẻ em.