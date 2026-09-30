Hà Nội bắt đầu khảo sát chất lượng dịch vụ công về 3 lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục

ANTD.VN - Hà Nội sẽ khảo sát 3 lĩnh vực gồm Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Đất đai, nhằm đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công…

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch ngày 29/9/2026 về triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự cung ứng dịch vụ công thuộc một số lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2026.

Theo Kế hoạch, việc khảo sát tập trung vào 3 lĩnh vực gồm Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Đất đai, nhằm đo lường một cách khoa học, khách quan và có hệ thống (kết hợp định lượng và định tính) mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội;

Qua đó, phản ánh trung thực hiệu quả phục vụ, mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực được lựa chọn khảo sát, đo lường. Cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy và thông tin phản hồi đa chiều giúp các cơ quan quản lý nhà nước nhận diện đầy đủ các điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong quá trình cung ứng dịch vụ công; đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ…

Việc khảo sát được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội, tại các cơ sở, địa điểm phù hợp với từng lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, các trường học và hộ gia đình;

Lĩnh vực y tế khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, các điểm hỗ trợ dịch vụ hành chính công số, bệnh viện, trung tâm y tế và hộ gia đình;

Lĩnh vực đất đai khảo sát tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, các điểm phục vụ hành chính công xã, phường và hộ gia đình.

Thời gian khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Tổng số phiếu khảo sát năm 2026 là 14.950 phiếu, trong đó 7.475 phiếu khảo sát trên nền tảng trực tuyến, tương ứng 50%; 7.475 phiếu khảo sát bằng phiếu giấy, tương ứng 50%.

Kết quả đo lường mức độ hài lòng được phân loại theo 4 mức: Tốt từ 90% trở lên; khá từ 70% đến dưới 90%; trung bình từ 50% đến dưới 70%; kém dưới 50%.