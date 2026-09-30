Hà Nội ban hành Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng

ANTD.VN - Thuế TP Hà Nội vừa ban hành “Sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế”, trong khi chờ những quy định chính thức được áp dụng thống nhất.

Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi cơ quan thuế có thông báo chính thức áp dụng thống nhất trên Hệ thống thông tin quản lý thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong thực hiện quyền và nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng, thuận lợi.

Sổ tay nhằm giúp người nộp thuế tránh những sai sót khi hoàn thuế GTGT

Tài liệu gồm những quy định mới liên quan đến hồ sơ hoàn thuế GTGT (Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế; Hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu và dự án đầu tư; Tiếp nhận và hủy hồ sơ hoàn thuế; Hồ sơ hoàn thuế liên quan đến các điều ước quốc tế và giải thể, phá sản; Phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT; Hồ sơ hoàn thuế đối với sản xuất hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%, ODA viện trợ; Phân loại rủi ro, điều khoản chuyển tiếp).

Tài liệu cũng hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với từng trường hợp, gồm: Hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu; Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư; Hoàn thuế GTGT đối với sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất 5%; Hoàn thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết khi giải thể, phá sản; Hoàn thuế GTGT đối với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh; Hoàn thuế GTGT đối với ODA, viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; Hoàn thuế GTGT cho đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; Hoàn thuế theo điều ước quốc tế…

Đồng thời, bộ tài liệu cũng cung cấp thông tin về một số lỗi thường gặp và các tình huống người nộp thuế xác định sai trường hợp, điều kiện hoàn thuế; Check list những nội dung người nộp thuế cần kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT…

Nội dung "Sổ tay hoàn thuế GTGT dành cho Người nộp thuế" tại đây.