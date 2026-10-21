Hà Nội: 7 nạn nhân ngộ độc khí clo chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 2 ca rất nặng

ANTD.VN - Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc (Hà Nội), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 7 người bệnh, trong đó 2 trường hợp rất nặng, một ca phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Một trường hợp ngộ độc khí clo đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Một bệnh nhân nguy kịch, phải chạy ECMO

Trường hợp nguy kịch nhất là nam bệnh nhân 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu. Theo thông tin, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất.

Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng; tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Đến chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO.

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân 37 tuổi cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái.

Kết quả thăm khám cho thấy tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm giảm nguy cơ di chứng thị lực.

Ngoài ra, Trung tâm Chống độc điều trị cho một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng và mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả bốn thành viên đã xuất hiện tức ngực, khó thở, buồn nôn.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh nhân bị tổn thương niêm mạc đường hô hấp, từ mũi họng đến khí quản, phế quản và phổi; một số trường hợp còn tổn thương giác mạc.

Cảnh báo tổn thương muộn

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết khí clo khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; nặng hơn là bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Người qua giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ kinh nghiệm xử trí những vụ ngộ độc tương tự, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả vỏ bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể tồn dư hơi độc hoặc chất gây cháy nổ. Với vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tác động trực tiếp, thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được quản lý, thu gom và xử lý đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng lại những vỏ chứa không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến và điều trị tích cực cho 7 người bệnh, trong đó ưu tiên cao nhất cho các trường hợp nguy kịch.