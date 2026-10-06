Góp một tấm vé, trao thêm cờ Tổ quốc nơi biên cương

ANTD.VN - Thông qua Concert Đại nhạc hội thanh niên 2026, mỗi khoản ủng hộ tối thiểu 30.000 đồng để nhận vé sẽ góp phần mua cờ Tổ quốc trao tặng các xã biên giới đất liền và hải đảo, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ với biên cương.

Theo Trung ương Đoàn TNCS HCM, Concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 là chương trình âm nhạc dành cho người trẻ do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, mang đến không gian nghệ thuật sôi động, trẻ trung và giàu cảm xúc, nơi những trái tim trẻ cùng gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Diễn ra từ 19h đến 22h (Chủ nhật) ngày 11-10-2026 tại Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, TP Hà Nội.

Concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.

Từ một đêm nhạc giữa lòng Thủ đô, mỗi tấm vé góp thêm sắc cờ đỏ sao vàng nơi biên cương, lan tỏa tình yêu quê hương và trách nhiệm của tuổi trẻ. (Ảnh minh họa)

Mỗi tấm vé tham dự chương trình bạn ủng hộ một khoản tiền (tối thiểu 30.000 đồng) cũng là một lời gửi gắm của tuổi trẻ tới biên cương Tổ quốc. Toàn bộ số tiền từ vé sẽ được sử dụng để mua cờ Tổ quốc trao tặng các xã biên giới đất liền và hải đảo, góp phần đưa sắc cờ đỏ sao vàng đến với những địa bàn nơi phên dậu của Tổ quốc.

Từ một đêm nhạc giữa lòng thủ đô, mỗi khán giả cùng góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa để những lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay nơi biên giới – như một lời gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra một đêm nhạc đáng nhớ, mà còn góp thêm một sắc cờ nơi biên cương.

Bước 1. Tải và cài Mayogu

Bước 2. Đăng ký và đăng nhập

Bước 3. Tìm kiếm và tham gia nhóm

Bước 4. đăng ký và nhận vé/ ủng hộ