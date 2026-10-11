Gợi ý cuộc hẹn 20/10 với bánh hồng và hoàng hôn Phú Quốc

ANTD.VN -Dịp 20/10 năm nay, thay cho những món quà quen thuộc, một chuyến vi vu tới Phú Quốc, đi về phía Nam đảo và cùng nhau tạo bất ngờ tại không gian lãng mạn cùng những chiếc bánh hồng ngọt ngào của thương hiệu bánh Maison Éric Kayser đang trở thành gợi ý lý tưởng để bày tỏ lòng tri ân và yêu thương đến bà, mẹ hay “nửa kia”.

Phú Quốc vốn có đủ chất liệu cho một chuyến đi lãng mạn, từ biển xanh, hành trình cáp treo Hòn Thơm đến hoàng hôn trên Cầu Hôn và pháo hoa bên biển. Tháng 10 này, lịch trình khám phá phía nam hòn đảo còn có thêm một điểm hẹn dành cho những ai muốn chiều chuộng người thương: bàn trà với những chiếc bánh hồng tại Maison Éric Kayser, giữa khung cảnh "Thị trấn Hoàng Hôn".

Maison Kayser tại Quảng trường Apollo - điểm hẹn ngọt ngào giữa không gian lãng mạn của "Thị trấn Hoàng Hôn".

Từ ngày 5 đến 30/10, thương hiệu bánh Pháp mang đến Pink Month (“Tháng màu hồng”) với bộ sưu tập “Pink Month Collection 2026” dành riêng cho tháng 10. Những sắc hồng từ dịu nhẹ đến rực rỡ xuất hiện trên macaron, éclair và bánh mousse tạo hình hoa, đem đến diện mạo mới cho tủ bánh. Cuộc hẹn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian của năm, thêm lý do để du khách ghé tiệm ngay trong chuyến đi tháng này.

Một chiếc bánh đẹp có thể khiến người nhận thích thú, nhưng chiếc bánh được chọn đúng sở thích còn cho thấy sự quan tâm của người chuẩn bị. Đó có thể là món mousse mang vị trái cây mẹ yêu thích, chiếc macaron nổi bật dành cho bạn gái mê chụp ảnh, hay vài loại bánh khác nhau để cả nhà cùng thưởng thức. Đặt cạnh tách trà trong một buổi chiều đã được dành sẵn, món quà nhỏ trở thành điểm nhấn riêng của ngày kỷ niệm.

“Pink Month Collection 2026” phủ sắc hồng lên những biểu tượng bánh ngọt Pháp trong suốt tháng 10.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật bánh ngọt Pháp kết hợp hương vị trái cây nhiệt đới, bộ sưu tập Pink Month gợi tò mò từ hình thức đến hương vị. Có chiếc bánh thu hút bằng lớp phủ hồng bóng mượt, có món mềm mại như một đóa hoa, có lựa chọn kết hợp vị chua ngọt của mâm xôi với kem sữa. Việc cùng nhau đứng trước tủ bánh, chọn món rồi đổi nhau nếm thử cũng trở thành một phần thú vị của cuộc hẹn.

Macaronade nổi bật với phiên bản cỡ lớn, lớp vỏ giòn xốp ôm trọn kem sữa mịn béo và những quả mâm xôi tươi. Sắc hồng của bánh, màu đỏ của trái cây cùng cách trình bày bắt mắt khiến món tráng miệng này dễ trở thành tâm điểm trên bàn trà. Với người thích lưu lại những hình ảnh đẹp trong chuyến đi, đây là chiếc bánh đáng dành một khung hình trước khi thưởng thức vị mâm xôi chua ngọt hòa cùng phần kem.

Lychee Flower Cake gây ấn tượng với tạo hình đóa hoa mềm mại, lớp mousse mịn màng và vị vải ngọt thanh, tươi mát

Guava Flower Cake và Lychee Flower Cake lại mang vẻ mềm mại của những đóa hoa. Hương ổi hồng thanh mát và vị vải ngọt dịu kết hợp cùng kết cấu mousse mịn màng, đem đến lựa chọn nhẹ nhàng cho buổi trà chiều. Một chiếc bánh hình hoa dành cho mẹ, hay hai hương vị để cùng người thương chia sẻ, giúp bàn trà có thêm nét riêng của một dịp kỷ niệm.

Pink Saint-Honoré tạo điểm nhấn với lớp caramel hồng óng ánh quyện cùng kem vanilla, trong khi Éclair Raspberry thu hút bằng dáng bánh thuôn dài và lớp chocolate hồng lấp lánh. Thưởng thức cùng trà nóng hoặc cà phê, những chiếc bánh ngọt là lời mời ngồi lại lâu hơn sau những giờ khám phá đảo. Buổi chiều nhờ đó có thêm thời gian để trò chuyện, ngắm cảnh và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Éclair Raspberry thu hút với lớp chocolate hồng lấp lánh, điểm xuyết hương mâm xôi chua ngọt đầy cuốn hút

Tại Phú Quốc, du khách có thể ghé Maison Kayser ở Quảng trường Apollo để chọn bánh mang về, hoặc ngồi lại tại Eric Kayser ở Quảng trường Ngọc trai. Tọa lạc ở vị trí trung tâm "Thị trấn Hoàng Hôn" với tầm nhìn khoáng đạt, Eric Kayser thuận tiện để trở thành điểm dừng sau chuyến dạo phố, trước khi tiếp tục ra Cầu Hôn ngắm mặt trời xuống biển.

Với các cặp đôi, cuộc hẹn có thể bắt đầu từ tiệm bánh, nối tiếp bằng những bước chân dạo phố lúc chiều buông, rồi khép lại bằng màn trình diễn nghệ thuật và pháo hoa bên biển. Một buổi chiều được chuẩn bị chu đáo cũng cho người đi cùng niềm vui từ trước lúc khởi hành: chọn bộ đồ yêu thích, dành thời gian chụp ảnh và háo hức chờ những bất ngờ trong lịch trình. Khi chiếc bánh đúng sở thích được mang tới bàn, sự quan tâm của người mời trở nên cụ thể hơn bất cứ lời hứa nào.

Với bà và mẹ, ghé tiệm bánh sau hành trình cáp treo Hòn Thơm hay chuyến vui chơi cùng con cháu là khoảng nghỉ dễ chịu. Để người thường chăm chút cho cả nhà được thong thả chọn món mình thích, ngồi vào bàn và chờ con cháu mang bánh tới, ngày 20/10 đã có thêm một khoảnh khắc ý nghĩa. Một tấm ảnh chung bên bàn trà cũng có thể trở thành kỷ niệm được giữ lại sau chuyến đi.

Riêng 20/10, mỗi khách hàng nữ ghé Maison Éric Kayser Phú Quốc sẽ nhận được một phần bánh cookie kèm thiệp chúc mừng.

Riêng ngày 20/10, Maison Éric Kayser Phú Quốc dành tặng mỗi khách hàng nữ một phần bánh cookie kèm thiệp chúc mừng khi ghé cửa hàng. Món quà nhỏ mang đến thêm bất ngờ cho buổi hẹn, bên cạnh những chiếc bánh được chọn riêng và lời chúc từ người thân.

Nếu chưa thể đến Phú Quốc đúng ngày 20/10, du khách vẫn có thể trải nghiệm “Tháng màu hồng” đến hết ngày 30/10. Bộ sưu tập dành riêng cho tháng này là lý do để sớm chọn một buổi chiều, rủ người thương cùng đi và thêm tiệm bánh vào lịch trình nam đảo Phú Quốc. Hoàng hôn đảo Ngọc còn nhiều dịp để ngắm, nhưng cuộc hẹn với những chiếc bánh hồng có thời hạn riêng, đủ để lời hẹn “hôm nào mình đi” trở thành kế hoạch ngay trong tháng 10.