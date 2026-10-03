Giúp người dân bảo toàn hơn 2 tỷ đồng

ANTD.VN - Bằng sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi trên không gian mạng. Nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, CBCS đã giải thích và trấn an kịp thời, người dân đã “thức tỉnh” và bảo toàn số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Người dân được Công an hỗ trợ kịp thời bảo toàn số tiền đã đến viết thư cảm ơn

Ngày 30/9/2026, ông Đ.V.N (Sinh năm 1962, trú tại xã Vĩnh Thanh) nhận được cuộc gọi điện thoại video qua Zalo từ đối tượng tự xưng là "Trần Thanh Tùng - cán bộ Công an Thành phố Hà Nội". Đối tượng này thông báo cơ quan công an phát hiện ông N có dấu hiệu liên quan đến một đường dây rửa tiền, đồng thời yêu cầu phải chứng minh sự vô tội.

Để tạo niềm tin và đe dọa nạn nhân, đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tiếp đó, kẻ lừa đảo ép buộc ông N phải đi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định với lý do "xác minh không liên quan đến đường dây phạm tội" và hứa hẹn sẽ hoàn trả sau khi làm rõ. Do thiếu hiểu biết và tâm lý hoảng loạn, ông N đã tin tưởng đây là cán bộ công an thật.

Sáng ngày 01/10/2026, trên đường đi đến ngân hàng để rút tiền, ông N vẫn còn băn khoăn nên đã quyết định ghé qua Trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh để xác minh lại thông tin.

Tại đây, cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh đã tiếp nhận vụ việc, trực tiếp trấn an tinh thần ông N, đồng thời giải thích rõ ràng, chi tiết về các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thực thi pháp luật phổ biến hiện nay. Nhờ sự can thiệp và hướng dẫn kịp thời của lực lượng Công an xã, ông N đã nhận ra bẫy lừa đảo tinh vi, kịp thời dừng việc chuyển tiền và bảo vệ an toàn toàn bộ số tài sản tích góp hơn 2 tỷ đồng.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy "vì nhân dân phục vụ", ông N đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới tập thể Công an xã Vĩnh Thanh.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... KHÔNG làm việc qua điện thoại, mạng xã hội và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào để "điều tra" hay "chứng minh vô tội".

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay hình ảnh sổ tiết kiệm cho bất kỳ ai qua điện thoại hay internet.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn hoặc đe dọa, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được trợ giúp kịp thời.