Giáo viên bị điều tra vì thu gần 800 triệu đồng “tiền giữ chỗ” của 228 học sinh

ANTD.VN - Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu tiền “giữ chỗ” của học sinh, một giáo viên vẫn bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ được giao để thu 798 triệu đồng của 228 học sinh, sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân...

Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào tháng 3/2024 tại phường Hà Đông – TP Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1265 ngày 10/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đề nghị Báo Công an nhân dân đăng tải nội dung như sau:

Vào tháng 3/2024, Mặc dù biết Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội có văn bản số 809 ngày 21/3/2024 chỉ đạo, yêu cầu: "Các cơ sở giáo dục không thực hiện thu (giữ) hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường; không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền "giữ chỗ" hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội".

Nhưng Nguyễn Nam Thắng – là giáo viên thể chất của một trường trên địa bàn phường Hà Đông, TP Hà Nội, lợi dụng việc được Ban Trung tâm nhà trường giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá hồ sơ, thu tiền lệ phí xét tuyển, thu tiền phí giữ chỗ của phụ huynh, học sinh khi có nguyện vọng đăng ký nhập học tại nhà trường để thu số tiền thu của 228 học sinh là 798.000.000 đồng sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị các phụ huynh học sinh đã nộp hồ sơ và tiền giữ chỗ cho Nguyễn Nam Thắng năm học 2024 - 2025 đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, TP Hà Nội làm việc. Liên hệ đồng chí: Nguyễn Đức Chiến – Cán bộ điều tra, số điện thoại: 0943.237.779.