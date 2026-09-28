Giao thêm hơn 273 ha đất để thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu

ANTD.VN -Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng vừa được TP Hà Nội giao đất đợt 2 với diện tích hơn 273ha để thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc giao 2.733.173m2 đất (đợt 2) tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 thuộc Hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2026.

TP Hà Nội vừa giao thêm 273ha đất cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm

Ranh giới khu đất giao đợt 2 được xác định theo Bản vẽ ranh giới đề nghị giao đất và Hồ sơ tính diện tích do Công ty CP Địa tin học Việt lập ngày 7/9/2026, kèm theo Văn bản số 146/2026/CV-TLSH ngày 8-9-2026 của Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng. Số liệu được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chuẩn xác tại Văn bản ngày 8/9/2026 của Phòng Thống kê đất đai và Đo đạc bản đồ.

Trong tổng diện tích 2.733.173m2 đất được giao có 384.327m2 đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm nhà ở cao tầng và thấp tầng; 340.221m2 đất xây dựng nhà ở tái định cư, gồm 80.704m2 đất nhà ở tái định cư cao tầng và 259.517m2 đất nhà ở tái định cư thấp tầng.

Ngoài ra, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội là 25.334m2; đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ là 122.494m2; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh là 208.067m2.

Diện tích còn lại, 1.652.730m2, dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao, công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

UBND TP Hà Nội giao Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.