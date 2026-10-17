Giáo hoàng Leo XIV điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bệnh viện

ANTD.VN - Ngày 16-10, chỉ vài ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bệnh viện, trong đó Ngài bày tỏ mối quan ngại về “tình hình nhân đạo nghiêm trọng” tại một thành phố của Ukraine đang bị lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Sputnik/Vatican News

Tòa thánh Vatican cho biết, trong cuộc điện đàm, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình tại Oleshky, một thành phố của Ukraine thuộc vùng Kherson hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo chính quyền Ukraine, khoảng 2.000 thường dân vẫn còn mắc kẹt tại đây, trong khi các tuyến đường cung cấp thực phẩm và thuốc men đều bị ngăn chặn.

Giáo hoàng đã đề nghị đạt được một lệnh ngừng bắn tại địa phương để tạo điều kiện sơ tán an toàn thường dân và cho phép hàng cứu trợ được chuyển đến.

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết ,Tổng thống Putin đã “ủng hộ” ý định của Vatican trong việc góp phần xoa dịu tình hình nhân đạo tồi tệ này.

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng Tổng thống Putin sẽ thực hiện theo những đề nghị của Giáo hoàng.

Cuộc điện đàm giữa Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Putin là một dấu hiệu cho thấy Ngài đang dần trở lại với công việc sau ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13-10. Đây là cuộc điện đàm thứ hai với ông Putin kể từ khi Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức.

Vào trưa 16-10, Giáo hoàng đã cử hành Thánh lễ với sự tham dự của các nhân viên y tế và điều dưỡng tại Bệnh viện Gemelli. Tòa thánh Vatican cho biết sức khỏe của Ngài đang “tiến triển ổn định” sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi vào đầu tuần.

Theo thông tin từ Vatican, trong bài giảng thánh lễ, Giáo hoàng đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên y tế vì sự chăm sóc của họ dành cho Ngài cũng như các bệnh nhân khác tại đây.