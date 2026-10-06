Giáo dục bồi đắp lựa chọn an cư tại đảo Ngọc

ANTD.VN - Cảnh đẹp, không khí biển có thể khiến nhiều người phải lòng Phú Quốc từ lần đầu đặt chân đến. Nhưng để một gia đình thực sự chọn ở lại, bên cạnh công việc, nơi sinh sống còn là vấn đề học tập và phát triển của con trẻ. Với hệ thống giáo dục từng bước hiện hữu, Meyhomes Capital Phú Quốc đang tạo thêm nền tảng để các gia đình an tâm vun đắp cuộc sống lâu dài tại đây.

Lễ chào cờ tại một ngôi trường mới khánh thành ở khu vực An Thới

Thêm một mái trường, thêm một lý do để ở lại

Phú Quốc đang chuyển mình từ điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng thành đô thị biển đảo thu hút cộng đồng cư dân đến sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài. Theo Quy hoạch chung đến năm 2040, dân số toàn đảo dự kiến đạt khoảng 400.000 người vào năm 2030 và 680.000 người vào năm 2040. Cùng với mục tiêu trở thành đô thị loại I, quy mô dân số gia tăng đặt ra yêu cầu cho địa phương về hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo.

Trong đó, giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của các gia đình có con nhỏ. Năm học 2023 - 2024, Phú Quốc từng thiếu khoảng 118 giáo viên từ bậc mầm non đến THCS, phần nào cho thấy áp lực của tốc độ gia tăng dân số lên hệ thống giáo dục và nhu cầu bổ sung trường lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

“Vợ chồng tôi thích cuộc sống trên đảo, nhưng muốn tính chuyện chuyển nhà thì phải tìm trường cho con trước đã. Có nơi học phù hợp và gần nhà thì chúng tôi mới có thể yên tâm sắp xếp công việc và cuộc sống”, chị Thanh Hoa - một doanh nhân đến từ Hà Nội chia sẻ.

Với các gia đình có con nhỏ, quyết định chuyển ra đảo vì thế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội việc làm hay điều kiện sống. Trước khi lựa chọn một nơi để gắn bó lâu dài, việc học của con là một trong những ưu tiên hàng đầu được quan tâm và cân nhắc: trẻ sẽ học ở đâu, môi trường giáo dục có phù hợp và việc học tập có được duy trì ổn định hay không?

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Phú Quốc từng bước mở rộng hệ thống trường lớp, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia. Cuối năm 2024, Trường Mầm non Dương Đông và Trường Tiểu học - THCS Dương Đông được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng.

Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm có tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng

Bên cạnh nguồn lực đầu tư công, Phú Quốc đang thu hút thêm các đơn vị giáo dục tư nhân, góp phần bổ sung nguồn lực và đa dạng mô hình đào tạo. Qua đó, các gia đình có thêm lựa chọn môi trường học tập phù hợp cho con, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng rõ nét trên đảo.

Từ kỳ vọng an cư đến nền tảng giáo dục hiện hữu

Xu hướng này cũng đang được thể hiện tại các khu đô thị mới trên đảo, nơi giáo dục được xem là một phần của hạ tầng phục vụ đời sống cư dân. Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, hệ thống giáo dục được phát triển theo lộ trình từ mầm non Edison đến trường liên cấp tiểu học và THCS Meyschool Đoàn Thị Điểm. Việc các cấp học được bố trí ngay trong khu đô thị giúp mở rộng lựa chọn cho các gia đình, đồng thời thuận tiện hơn trong việc tổ chức học tập, sinh hoạt và đưa đón trẻ hằng ngày.

Trên khuôn viên 1,5 ha, Meyschool Đoàn Thị Điểm có gần 60 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng khoảng 1.500 học sinh tiểu học và THCS, đồng thời tạo dư địa cho nhu cầu của cộng đồng cư dân trong những năm tới.

Bên cạnh cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng đội ngũ giáo viên với 37% có trình độ thạc sĩ, nhiều giáo viên được đào tạo ở nước ngoài. Nền tảng chuyên môn này hỗ trợ nhà trường triển khai phương pháp giáo dục phù hợp với từng nhóm học sinh, kết hợp kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực cá nhân.

Ngày 5/9/2026, Meyschool Đoàn Thị Điểm chính thức khai giảng và chào đón 354 học sinh trong năm học đầu tiên. Từ cột mốc đó, hình dung về một mái trường gần nhà đã trở thành nhịp sống hiện hữu với những lớp học sáng đèn, những tri thức được trao truyền.

Trường được phát triển trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Hệ thống Giáo dục Đoàn Thị Điểm Hà Nội, kế thừa hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Việc đưa một cơ sở giáo dục tư thục chất lượng cao vào khu đô thị góp phần mở rộng lựa chọn học tập cho các gia đình, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh trên đảo tiếp cận môi trường giáo dục theo hướng hiện đại, tương đồng với các đô thị lớn.

Trên nền chương trình Giáo dục phổ thông, nhà trường tăng cường tiếng Anh, STEM, công nghệ và kỹ năng sống, hướng tới phát triển đồng thời kiến thức, kỹ năng, nhân cách và năng lực hội nhập. Học sinh được khuyến khích khám phá, thực hành và nhận diện thế mạnh của bản thân.

Niềm vui khi tới trường

Sự hiện diện của trường học góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích phục vụ đời sống cư dân tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Khi nơi ở, trường học cùng các không gian vui chơi, thể thao và trải nghiệm được quy hoạch trong cùng khu đô thị, các nhu cầu sinh hoạt của gia đình có thể được đáp ứng thuận tiện ngay trong phạm vi khu vực. Mô hình này góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo nên một nhịp sống liền mạch hơn cho các gia đình, đặc biệt với những nhà có con trong độ tuổi đi học.

Theo anh Minh Tuấn - một phụ huynh có con đang theo học tại Meyschool Đoàn Thị Điểm: “Khi biết Phú Quốc sắp có ngôi trường được phát triển bởi hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm Hà Nội, tôi thêm vững tâm với quyết định chuyển cả gia đình ra đảo. Và chỉ sau một thời gian ngắn, con đã quen thầy cô, bạn bè và ngày càng hào hứng với cuộc sống mới tại đây”.

Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, giáo dục đang góp phần hiện thực hóa định vị “Thành phố đáng sống bên dòng sông Mey” - nơi cha mẹ an tâm gây dựng sự nghiệp, con trẻ tự do học tập và lớn lên trong một cộng đồng gắn bó. Từ đó, một thế hệ cư dân mới đang dần hình thành và bén rễ, để đảo Ngọc thực sự trở thành “nơi ta chọn ở lại”.