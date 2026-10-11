Giảm tốc độ tối đa còn 100km/h trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình

ANTD.VN -Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa phát đi thông tin cho biết, từ ngày 12/10 thực hiện điều chỉnh giảm tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Theo đó, ngày 18/9/2026 Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình. Căn cứ vào văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ, VEC thực hiện điều chỉnh tốc độ khai thác cho phép đối với các làn, đoạn tuyến hiện đang quy định tốc độ tối đa 120 km/h trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình xuống 100 km/h.

Các quy định về tốc độ tại các vị trí, đoạn tuyến khác và các nội dung tổ chức giao thông khác trên tuyến được giữ nguyên theo phương án tổ chức giao thông hiện hành.

Theo VEC, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề; góp phần nâng cao an toàn giao thông và bảo đảm khai thác tuyến đường an toàn, ổn định.

Tốc độ lưu thông tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình chỉ còn 100km/h, phương tiện đi lại cần lưu ý

Quy định tốc độ mới có hiệu lực kể từ thời điểm hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng được hoàn thành điều chỉnh và đưa vào sử dụng trên tuyến. Dự kiến từ ngày 12/10/2026.

Để bảo đảm an toàn giao thông, VEC đề nghị các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình chủ động theo dõi, quan sát và tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt là các biển báo quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc.

Chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý vận hành tuyến đường.

Đồng thời, VEC đề nghị Quý khách hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.