Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động xuống 0,3% đến hết năm 2027?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng trực tiếp mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 0,3% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới hết ngày 31/12/2027.

Doanh nghiệp được đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% đến hết 2027

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Nội vụ cho biết theo quy định hiện hành tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Doanh nghiệp muốn áp dụng mức đóng 0,3% phải đáp ứng các điều kiện và lập hồ sơ đề nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, kết quả tổng kết thi hành cho thấy cơ chế áp dụng mức đóng 0,3% hầu như chưa được thực hiện trên thực tế, do điều kiện áp dụng chặt chẽ, hồ sơ, trình tự, thủ tục còn qua nhiều bước và phát sinh chi phí tuân thủ.

Để khắc phục bất cập nêu trên, dự thảo Nghị định bãi bỏ thủ tục hành chính về mức đóng thấp hơn đối với từng doanh nghiệp, và quy định mức đóng chung bằng 0,3% đối với người sử dụng lao động thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, đến hết ngày 31/12/2027, trừ trường hợp doanh nghiệp được áp dụng mức đóng 0%.

Theo Bộ Nội vụ, việc áp dụng trực tiếp mức đóng 0,3% vừa cắt giảm thủ tục hành chính, vừa hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí đóng trong thời gian có giới hạn. Từ ngày 1/1/2028, mức đóng được áp dụng bằng 0,5%.

Bộ Nội vụ lý giải, việc giới hạn thời gian áp dụng mức đóng 0,3% trong năm 2027, nhằm bảo đảm thận trọng khi quyết định chính sách làm giảm nguồn thu của Quỹ.

Trong thời gian tới, áp lực chi có xu hướng gia tăng, cả về số người hưởng và mức chi trả, do điều chỉnh tiền lương và định hướng nâng mức hưởng theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Theo tính toán sơ bộ, nếu số trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng bình quân khoảng 3%/năm, thì số phát sinh mới sẽ tăng từ khoảng 6,9 nghìn người/năm giai đoạn 2020 - 2025 lên khoảng 7,3 nghìn người vào năm 2027, và khoảng 7,5 nghìn người vào năm 2028.

Đồng thời, giả sử điều chỉnh một số khoản chi sang mức lương tối thiểu (khi bỏ lương cơ sở) dự kiến làm tăng chi tương ứng trên 90% so với hiện hành.

Khả năng cân đối Quỹ trong trung hạn và dài hạn còn phụ thuộc vào sự biến động của số người tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng, số người hưởng, mức hưởng, thu từ hoạt động đầu tư và các nghĩa vụ chi trả phát sinh.

Vì vậy, lựa chọn áp dụng mức đóng 0,3% trong năm 2027 như một giải pháp hỗ trợ có thời hạn, vừa kịp thời giảm chi phí cho người sử dụng lao động, vừa hạn chế tác động giảm thu lũy kế và tạo điều kiện theo dõi, đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối của Quỹ trước khi xem xét chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

Từ ngày 1/1/2028, mức đóng bằng 0,5% được áp dụng nhằm khôi phục nguồn thu ổn định và bảo đảm an toàn, bền vững của Quỹ.

Bên cạnh lộ trình áp dụng mức đóng chung nêu trên, dự thảo Nghị định bổ sung mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong 12 tháng kể từ tháng thành lập, hoặc chuyển đổi đối với doanh nghiệp mới thành lập từ hợp tác xã, hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh, có từ 1- 10 người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập, hoặc chuyển đổi kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030.