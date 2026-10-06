Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa tiếp tay cho “Bầu Đoan” như thế nào?

ANTD.VN - Nhận thức được việc phát hành thư xác nhận ở mức 532 tỷ là trái quy định nên cán bộ Vietcombank Thanh Hóa báo cáo lãnh đạo nhưng người này tiếp tục được chỉ đạo bất chấp các quy định về tín dụng…

“Ngã giá” với lãnh đạo ngân hàng

Trong vụ án Cao Tiến Đoan (tức “Bầu Đoan”, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) trốn thuế hơn 15 tỷ đồng và vi phạm quy định vế đấu giá gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng có 2 cựu lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa cũng bị đề nghị truy tố.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các bị can Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, viết tắt là Vietcombank Thanh Hóa) cùng Lê Như Tú (cựu Phó Giám đốc chinh nhánh ngân hàng này) là đồng phạm với bị can Cao Tiến Đoan ở hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản” liên quan Dự án Khu dân cư Quảng Thành (TP Thanh Hóa cũ).

Bị can Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan".

Theo kết luận điều tra, các cựu lãnh đạo tỉnh này gồm Bí thư Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty BĐS Đông Á của “Bầu Đoan” trúng đấu giá Dự án Quảng Thành để có kinh phí “nuôi” Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Do hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty BĐS Đông Á cần có thư xác nhận cung ứng tín dụng từ ngân hàng để đủ điều kiện tham gia đấu giá nên vào tháng 5-2024 thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bị can Cao Tiến Đoan nhờ Trịnh Ngọc An giúp xác nhận năng lực tài chính để đủ điều kiện trong hồ sơ tham gia đấu.

“Ông Bầu” Đội bóng Thanh Hóa cũng trao đổi với Trịnh Ngọc An nội dung, dự án này đã được lãnh đạo tỉnh dành cho Công ty BĐS Đông Á để có kinh phí “nuôi” đội bóng nên “chắc chắn sẽ trúng đấu giá”.Đoan hứa hẹn với Giám đốc Vietconbank Thanh Hóa rằng nếu tạo điều kiện phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng giúp doanh nghiệp thì khi trúng giá quyền sử dụng đất sẽ bán cho An một số lô đất với giá ưu đãi.

“Bầu Đoan” sau đó tiếp tục liên hệ gặp và nhờ cấp phó của An tại Vietcombank Thanh Hoá là Lê Như Tú nhờ cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Công ty BĐS Đông Á để kịp nộp hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Quảng Thành trước thời hạn, ngày 24-5-2024.

Bị can Đoan trao đổi thêm với Tú là dự án này đã được lãnh đạo tỉnh cho để làm bóng đá và nhờ Tú “làm nhanh” thư xác nhận cung ứng tín dụng. Đổi lại, khi trúng đấu giá, Công ty BĐS Đông Á sẽ cho Tú và nhân viên Vietcombank mua một số lô đất “ngoại giao”. Tú sau đó báo cáo lại với An và cả hai thống nhất làm theo đề nghị của Cao Tiến Đoan.

“Qua mặt” cả Hội sở Vietcombank

Ngày 22-5-2024 Công ty BĐS Đông Á gửi văn bản đề nghị phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng tới Vietcombank Thanh Hóa với số tiền hơn 532 tỷ đồng nhằm chứng minh năng lực tài chính trong việc thực hiện Dự án Quảng Thành.

Bị can Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa) thời điểm chưa bị khởi tố.

Bị can Tú giao ông Hoàng Ngọc Nam (chuyên viên Vietcombank Thanh Hóa) thực hiện phát hành ngay thư xác nhận cung ứng tín dụng trong ngày 23-5-2024 để Công ty BĐS Đông Á kịp nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá, ông Nam thấy hồ sơ đề nghị của công ty “Bầu Đoan” không đảm bảo để phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng. Lý do, nguồn vốn tự có không có tài liệu chứng minh, tổng dư nợ của các khách hàng có liên quan đến Công ty BĐS Đông Á lớn, nguồn tiền trả nợ không đảm bảo.

Ngoài ra, việc phát hành ngay thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền hơn 532 tỷ đồng trong ngày 23-5-2024 sẽ không đảm bảo về mặt hồ sơ, vượt mức mà Hội sở chính đã phê duyệt là 400 tỷ đồng trước đó và không trình Hội sở chính phê duyệt là trái quy định.

Dẫu vậy, Lê Như Tú vẫn chỉ đạo đưa các tài sản khác vào tài sản của Công ty Đông BĐS Á để đánh giá. Các tài sản này gồm: Dự án tại khu du lịch sinh thái Trường Lệ thuộc phường Sầm Sơn (khoảng 1,7 ha) chưa có quyết định giao đất; Nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện Đông Á Place (69 Đào Duy Từ) đứng tên chủ sở hữu khác và đất của Công ty Haco (343 Lê Hoàn) vào hồ sơ đề nghị.

Cũng theo kết quả điều tra, Hội sở Vietcombank đã phê duyệt thư xác nhận cung ứng tín dụng số tiền 400 tỷ đồng cho Công ty BĐS Đông Á nhưng chưa phát hành thư do doanh nghiệp của “Bầu Đoan” chưa tham gia đấu giá.

Nhận thức được việc phát hành thư xác nhận ở mức 532 tỷ là trái quy định nên ông Hoàng Ngọc Nam báo cáo lại việc này với Lê Như Tú hai lần. Tuy vậy, Lê Như Tú chỉ đạo ông Nam vẫn thực hiện do Trịnh Ngọc An đã thống nhất từ trước.

Tú trao đổi lại với ông Nam rằng: “Anh An (bị can Trịnh Ngọc An) đã thống nhất, sẽ không trình Hội sở chính và chi nhánh sẽ tự phát hành thư xác nhận”… Từ đó, Vietcombank Thanh Hóa đã phát hành thư xác nhận giúp Công ty BĐS Đông Á đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Kết luận điều tra xác định, “Bầu Đoan” và đồng phạm, trong đó có 2 cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa đã vi phạm các quy định về thẩm định giá đất đai; hạn chế, loại đối thủ mua hồ sơ tham gia đấu giá; thông đồng mức giá trước khi đấu giá Dự án Quảng Thành, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Sau khi sở hữu khu đất, Cao Tiến Đoan thông báo để Trịnh Ngọc An đăng ký tham gia mua các lô đất “ngoại gia” nhưng lúc này Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa đã chuyển công tác ra Hội sở tại Hà Nội nên không có nhu cầu. Do vậy, “Bầu Đoan” đã chuyển cho Trịnh Ngọc An 135 triệu đồng. Với Lê Như Tú thì được “Bầu Đoan” bán cho 3 lô đất tại Dự án Quảng Thành với giá ưu đãi.

Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi trúng đấu giá Dự án nêu trên, Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo Công ty BĐS Đông Á huy động tiền từ các nhà đầu tư thông qua hợp đồng vay vốn với tổng số tiền hơn 443 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá 255 tỷ đồng.