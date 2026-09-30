Giám đốc Tháp Eiffel từ chức sau bê bối điều chuyển nhân viên nữ

ANTD.VN - Giám đốc điều hành công ty quản lý Tháp Eiffel từ chức sau bê bối liên quan đến việc loại bỏ các nữ nhân viên khỏi vị trí làm việc trong chuyến thăm riêng của một đoàn khách.

Các tu sĩ Ấn Độ giáo tham gia một buổi lễ

trước Tháp Eiffel ngày 3-6-2026



Ngày 29-9, công ty khai thác Tháp Eiffel (SETE) ra thông báo cho biết, ông Patrick Branco Ruivo, người giữ chức Tổng Giám đốc Tháp Eiffel từ năm 2018, sẽ rời chức vụ vào cuối năm.

Quyết định được đưa ra sau khi một cuộc điều tra nội bộ độc lập kết luận đã có những sai sót và thiếu sót trong vận hành khi tổ chức chuyến thăm, dẫn đến việc không thể chấp nhận được là điều chuyển nữ nhân viên ra khỏi ca trực.

Vụ việc xảy ra ngày 5-9-2026, trong chuyến thăm riêng của đoàn thành viên thuộc tổ chức BAPS - một tổ chức tôn giáo và dân sự Ấn Độ.

Theo thừa nhận của SETE, phía đoàn BAPS đã yêu cầu chuyến thăm được tổ chức hạn chế tối đa tương tác với phụ nữ và "những điều kiện này lẽ ra không bao giờ được chấp nhận".

Nhân viên tháp Eiffel cho biết họ đã bị sốc trước chỉ thị của ban quản lý. Một số người được yêu cầu rời vị trí và rút lui sang khu vực khác.

Ở một số vị trí, các nhân viên nữ bị thay thế bằng nhân viên nam. Và tất cả nữ nhân viên được yêu cầu không được đi qua một số khu vực nhất định khi đoàn khách có mặt.

Để phản đối, nhân viên của ngọn tháp cao 330m đã tổ chức đình công vào ngày 8-9, khiến biểu tượng đón gần 7 triệu khách mỗi năm này phải đóng cửa cả ngày.

Sự việc ngay lập tức gây phẫn nộ tại Pháp. Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire đã lên án quyết định này là vô lý, bất công và không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra riêng rẽ.

Trong tuyên bố sau vụ việc, tổ chức BAPS đã gửi lời xin lỗi chân thành và khẳng định: "Việc phối hợp này được thực hiện hoàn toàn vì lịch sự trong vận hành và hậu cần để đảm bảo chuyến thăm suôn sẻ... chứ không phải là yêu cầu bắt nguồn từ giới tính".