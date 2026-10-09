Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cùng 8 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú 2026

ANTD.VN - Trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” cho Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng 8 cá nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các đồng chí đã góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân

Chiều 9-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” năm 2026. Cụ thể gồm:

1. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô, đóng góp lớn trong công tác giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Với cống hiến xuất sắc, ông đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 02 Huân chương Quân công; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 04 Huân chương Chiến công; 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 lần Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an và Thành phố.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng

2. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa. Ông được tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc.

3. PGS.TS Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. Ông là chuyên gia đầu ngành gây mê hồi sức, luôn tiên phong làm chủ, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao giúp nâng cao an toàn, giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

4. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á và lập kỳ tích lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

5. Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường; đóng góp cốt lõi đưa nghề gốm Kim Lan thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

6. PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới quản lý, chuyển đổi số toàn diện, đóng góp cốt lõi kết nối nghiên cứu khoa học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

7. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội. Hòa thượng luôn gương mẫu giữ gìn đạo hạnh, phụng sự đạo pháp và dân tộc, đưa chùa Trấn Quốc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

8. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông là người góp phần đưa nghi lễ truyền thống lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

9. Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ông đã đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập mùa mưa bão trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân tiêu biểu

Hội nghị cũng vinh danh 15 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2026, trong đó có Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu thuộc CATP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 là dịp nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho sự phát triển của Thủ đô.

“Những danh hiệu được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí. Nhưng cao hơn những danh hiệu, phần thưởng chính là sự tin yêu, quý trọng của cộng đồng và những giá trị tốt đẹp mà các đồng chí đã mang lại cho xã hội” - Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cũng lưu ý, cần trân trọng những đóng góp từ cơ sở, từ những công việc bình dị nhất, nhất là ở những nơi khó khăn, những vị trí trực tiếp phục vụ nhân dân.

Thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy.

“Tôi muốn gửi gắm một thông điệp: Mỗi người dân Hà Nội, dù ở bất cứ vị trí nào, đều có thể góp phần làm cho Thủ đô tốt đẹp hơn bằng chính công việc, trách nhiệm và những hành động cụ thể của mình. Khi mỗi cán bộ làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, mỗi người lao động thêm một sáng kiến, mỗi người dân thêm một việc làm có ích, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh chung để xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân ái và nghĩa tình” – đồng chí Vũ Đại Thắng nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

Theo Bí thư Thành ủy, các đồng chí được vinh danh hôm nay đều là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Tôi mong các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.