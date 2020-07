Phong cảnh núi non kỳ vĩ của Tràng An đã mang đến cho bất kỳ ai những trải nghiệm không thể quên trong hành trình khám phá Chèo thuyền cùng người lái đò cũng là trải nghiệm thú vị Cảm giác được lênh đênh trên mặt nước ngắm toàn bộ khu sinh thái với khung cảnh thơ mộng là những phút giây đáng nhớ khi đến khu du lịch sinh thái Tràng An Du khách ngồi trên thuyền tham quan hang động Tràng An được hòa mình với thiên nhiên, với cảnh đẹp hùng vĩ của sông núi nơi đây Mỗi hang đều có truyền thuyết và những câu chuyện vô cùng thú vị tại vùng đất địa linh này Đi sâu vào trong hang, du khách như lạc tới “kho báu” của nhân gian với những hình thù độc đáo được tạo thành từ nhũ đá. Ngồi trên thuyền, chúng ta được khám phá các hang động như: Nấu Rượu, Địa Linh, Tối, Sáng, Sính, Si, Ba Giọt, Seo, Đơn Dương Khống, Trần và hang Quy Hậu...

Phong cảnh núi non kỳ vĩ của Tràng An đã mang đến cho bất kỳ ai những trải nghiệm không thể quên trong hành trình khám phá Chèo thuyền cùng người lái đò cũng là trải nghiệm thú vị Cảm giác được lênh đênh trên mặt nước ngắm toàn bộ khu sinh thái với khung cảnh thơ mộng là những phút giây đáng nhớ khi đến khu du lịch sinh thái Tràng An Du khách ngồi trên thuyền tham quan hang động Tràng An được hòa mình với thiên nhiên, với cảnh đẹp hùng vĩ của sông núi nơi đây Mỗi hang đều có truyền thuyết và những câu chuyện vô cùng thú vị tại vùng đất địa linh này Đi sâu vào trong hang, du khách như lạc tới “kho báu” của nhân gian với những hình thù độc đáo được tạo thành từ nhũ đá. Ngồi trên thuyền, chúng ta được khám phá các hang động như: Nấu Rượu, Địa Linh, Tối, Sáng, Sính, Si, Ba Giọt, Seo, Đơn Dương Khống, Trần và hang Quy Hậu...