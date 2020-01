"Xuân vùng cao" mừng năm mới 2020 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoạt động này nhằm giúp du khách thêm hiểu những nét văn hóa truyền thống đón Tết, vui xuân đặc trưng của các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2020.

Các hoạt động với sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 15 dân tộc: Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Ơ Đu, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu...

Điểm nhấn của hoạt động tháng 1 là chương trình “Xuân về trên bản Mường” tái hiện Lễ giải hạn đầu năm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên. Đây là một phong tục, hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian độc đáo của bà con dân tộc Tày, Nùng đã tồn tại từ lâu đời và còn được lưu giữ, bảo tồn cho đến tận ngày nay.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” là hoạt động thường niên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Lễ giải hạn đầu năm nhằm xua đuổi đi cái xấu, cầu mong năm mới an lành, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Đầu năm đồng bào thường mời then, giàng, tào… (gọi chung là thầy) về nhà hoặc đến nhà thầy làm lễ giải hạn để giảm bớt các rủi ro, vận hạn, bệnh tật, cầu mong an lành cho cả năm.

Trong khuôn khổ chương trình, còn có các hoạt động đón Tết Canh Tý 2020 và Ngày hội “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” tại khuôn viên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, hội xuân, du lịch homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.