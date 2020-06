Xót xa 3 vụ kiện sau khi diễn viên Mai Phương qua đời

Câu chuyện về việc ai sẽ đứng ra nuôi dưỡng bé Lavie tường chừng không có gì đáng bàn bởi Mai Phương vẫn còn bố mẹ đẻ và bố mẹ cô cũng ở ngay tại TP.HCM, sẵn sàng nhận nuôi cháu ngoại. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng bày tỏ nguyện vọng muốn được đón con gái sang nước ngoài đoàn tụ với mình.

Sự việc trở nên rắc rối và phức tạp khi bố mẹ Mai Phương bị một Facebooker tung một số bằng chứng thấy cách đối xử không được bình thường với Mai Phương trong những ngày cuối đời khi cô nỗ lực điều trị bệnh. Cách đối xử không bình thường đó còn được cho là nguyên do khiến Mai Phương khi còn sống đã chủ yếu nhờ cậy hai người bạn thân thiết - một cặp chị em song sinh chơi với mình - làm bảo mẫu giúp cô trông nom bé Lavie. Xung quanh các bằng chứng này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều song đều này cũng làm dấy lên làn sóng dư luận lo ngại về cuộc sống tương lai của bé Lavie. Ồn ào tưởng đã khép lại khi Phùng Ngọc Huy thông báo về việc anh đã nhận được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, nam ca sĩ cho biết, hiện tại do vướng mắc một số giấy tờ, chưa thể về Việt Nam trong lúc này nên anh đã ủy quyền để hai cô bảo mẫu đã chăm sóc Lavie từ khi bé mới 2 tuổi cho tới nay, tiếp tục giúp anh và bố mẹ anh (ông bà nội của Lavie) trông nom con gái cho tới khi anh thu xếp về nước để đón Lavie sang sống với mình. Tuy nhiên mới đây khi bố mẹ Mai Phương bất ngờ cho biết sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật để giành quyền nuôi bé Lavie, một lần nữa câu chuyện xót xa trên bị "xới" lại, ồn ào tiếp tục nối dài. Tính đến thời điểm này, Mai Phương đã qua đời được gần 3 tháng và cũng đã có ít nhất 3 vụ kiện tụng được nhắc đến sau khi cô nằm xuống.

1 - Mẹ Mai Phương kiện người tung clip sử dụng hình ảnh mình không xin phép

Mẹ Mai Phương kiện người tung clip sử dụng hình ảnh mình khi chưa xin phép

Vài ngày sau khi Mai Phương qua đời, dư luận không khỏi xôn xao trước đoạn clip được Facebooker N.S lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Mai Phương trong lúc đau yếu vì bệnh tật vẫn bị mẹ ruột mắng nhiếc không thương tiếc.

Trong đoạn clip dài gần 20 phút ghi lại hình ảnh tại căn hộ của Mai Phương, ở thời điểm sau khi cô được bố mẹ cho xuất viện, không tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Trong đoạn clip, mẹ Mai Phương liên tục gào thét, mắng nhiếc, chửi bới Bảo Như - bạn thân của Mai Phương - khi nữ ca sĩ này đến thăm Mai Phương và thuyết phục gia đình đưa người bạn của mình nhập viện trở lại, tiếp tục điều trị với hy vọng kéo dài sự sống. Mặc cho bố của Mai Phương và người thân ra sức can ngăn song mẹ của Mai Phương vẫn đập phá đồ đạc, chửi bới và đòi đuổi Bảo Như về.

Xuất hiện trong đoạn clip, Mai Phương lộ rõ sự mệt mỏi, thều thào không nói nên lời, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và theo dõi tất cả diễn biến xung quanh mình. Khi bị chính người mẹ ruột của mình liên tục nhiếc móc, rủa xả là "bất hiếu" vì để bạn bè can thiệp vào chuyện chữa bệnh mà không nghe theo ý của bà, Mai Phương chỉ biết gục đầu lên vai Bảo Như đầy đau khổ.

Hình ảnh trong đoạn clip gây tranh cãi

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip trên đã gây "bão" dư luận. Phần lớn bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cách hành xử của mẹ Mai Phương. Sau đó không lâu, Facebooker N.S đăng đàn trên trang mạng xã hội cá nhân cho biết, anh bị mẹ Mai Phương thuê luật sư kiện vì sử dụng hình ảnh của bà nhưng chưa xin phép, tố anh đến nhà hành hung trong khi anh chưa hề gặp bà ở ngoài đời. Về phần mình, Facebooker này bình tĩnh chia sẻ: "Việc này cũng khá dễ dàng cho cơ quan chức năng, vì họ chỉ cần chứng minh những hành vi của bà ta là đúng, thì tôi sẽ là người sai khi sử dụng hình ảnh của bà”. Đồng thời N.S cũng bỏ ngỏ khả năng tung tiếp các đoạn clip khác để chứng minh sự "quậy phá" của mẹ Mai Phương.

Mới đây, khi chuyện ai nuôi bé Lavie một lần nữa khiến dư luận xôn xao, mẹ Mai Phương cho biết, bà đã đệ đơn kiện lên cơ quan pháp luật có thẩm quyền để làm rõ đoạn video bị tung lên sau khi Mai Phương qua đời là bà đang chửi bới ai. Cụ thể, mẹ Mai Phương khẳng định, người mà bà có lời lẽ mắng nhiếc, chửi bới là một người đàn ông đang xông vào nhà mình bất hợp pháp song sau đó đoạn clip trên lại cắt ghép sai sự thật. Mẹ Mai Phương bày tỏ chỉ có kiện, bà mới lấy lại được danh dự cho mình vì bà không bao giờ bạo hành con gái.

Bé Lavie - con gái Mai Phương ngơ ngác trong lễ tang của mẹ Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, diễn viên Mai Phương đã qua đời vào ngày 28-3-2020. Bà mẹ đơn thân ra đi khi mới 35 tuổi, để lại cô con gái nhỏ 7 tuổi có tên gọi ở nhà là Lavie. Lavie là con gái của Mai Phương và bạn trai cũ – ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Thời điểm Mai Phương mang bầu, cả hai đã chia tay nhau song nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn quyết định giữ lại cái thai, một mình sinh con và chấp nhận làm mẹ đơn thân trong suốt 7 năm qua. Trong khi đó, ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã ra nước ngoài sinh sống và lập nghiệp nhiều năm. Bạn bè chung của cả hai cho biết, tuy không ở gần và trực tiếp cùng Mai Phương nuôi nấng bé Lavie song Phùng Ngọc Huy vẫn giữ liên lạc thường xuyên và hỗ trợ Mai Phương nuôi con.

2 - Cô bảo mẫu của Lavie kiện luật sư và mẹ Mai Phương

Hai cô bảo mẫu gắn bó thân thiết với mẹ con Mai Phương trong suốt nhiều năm qua và giúp Mai Phương chăm sóc bé Lavie



Cách đây vài hôm trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 14 phút ghi lại cảnh bố mẹ Mai Phương làm việc một luật sư tên M.T.L với mục đích nhờ sự can thiệp của pháp luật để đưa bé Lavie - cháu ngoại của mình về nuôi. Lý do như chia sẻ của bố mẹ Mai Phương là do bị hai cô bảo mẫu ngăn cản không cho gặp cháu, đồng thời cả hai cho rằng hai cô bảo mẫu này thực chất không yêu thương Lavie mà chỉ nhận chăm sóc bé vì tiền bạc. Cả hai nói thêm không định giành quyền nuôi bé Lavie mà chỉ muốn đón Lavie về nuôi trong thời gian cháu ở tại Việt Nam và chưa thể đoàn tụ với bố.

Xuất hiện trong đoạn clip, luật sư L.T.M cho biết, việc Phùng Ngọc Huy uỷ quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc Lavie qua email là hình thức chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Trong thời gian này, nam ca sĩ chưa thể đưa Lavie sang Mỹ sống cùng, do đó việc ông bà ngoại thăm hỏi hay đón cháu về nuôi, bù đắp tình cảm là điều hợp tình hợp lý. Còn việc hai cô bảo mẫu không đưa ra được căn cứ hợp pháp về việc họ trông giữ bé Lavie là hành vi "bắt giữ người trái luật".

như đoạn clip trên đăng tải khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ngay lập tức, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Mai Phương đã lên tiếng cho biết, những gì bố mẹ Mai Phương nói về hai cô bảo mẫu của bé Lavie là không đúng, đồng thời chia sẻ về việc hiện bé Lavie vẫn đang được cả hai cô bảo mẫu này chăm sóc, nuôi dưỡng rất tốt.

Đặc biệt, một trong hai cô bảo mẫu trên đã quyết định đệ đơn kiện luật sư M.T.L vì đã đưa ra thông tin một chiều, làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của mình. Trong đơn kiện gửi các cơ quan có thẩm quyền, H.M cho biết lý do kiện vị luật sư này vì đã đăng tải đoạn video clip chứa những thông tin "không đúng sự thật, không được kiểm chứng", trong đó đáng chú ý là có những thông tin có nội dung vu khống cô như: tự ý lấy xe, lấy tiền của Mai Phương, cố ý giữ bé Lavie khi không được sự cho phép của gia đình, khẳng định cô ngăn cản bố mẹ của Mai Phương khi cả hai đến thăm cháu ngoại... H.M nói thêm, bố mẹ Mai Phương khi đến thăm bé Lavie không hề thông báo trước để cô xem sắp xếp lịch học của bé cho thuận tiện, phù hợp.

Cũng trong đơn kiện, H.M cho biết, ngày 4-6 vừa qua, cô nhận được văn bản của luật sư M.T.L với nội dung quy kết việc cô chăm sóc bé Lavie là "hành vi bắt giữ người trái pháp luật" nhưng không đưa ra cơ sở pháp lý để chứng minh.

Về phía luật sư M.T.L, sau khi có thông tin mình bị kiện, vị luật sư này cho biết chưa nhận được giấy mời làm việc từ cơ quan chức năng đối với đơn kiện nêu trên, đồng thời cho rằng việc cô bảo mẫu H.M đưa hình ảnh của mình cùng nội dung đơn tố cáo lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

3 - Mẹ Mai Phương kiện ca sĩ Trương Bảo Như